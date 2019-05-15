Кремль раскритиковал протестующих против храма в Екатеринбурге

Во время акции против строительства собора Святой Екатерины у сквера в центре города Наталья Чернохатова / URA.RU / ТАСС

Несанкционированные собрания, сопровождающиеся действиями, которые идут вразрез с законами, – это не то, что можно одобрять, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя конфликт из-за строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга. По его словам, «это [несанкционированные собрания] то, что делает необходимым определенную работу правоохранительных органов».

Подобные ситуации – прерогатива местных властей, отметил Песков, отвечая на вопрос, не собирается ли Кремль вмешиваться в ситуацию. Местные власти корректно ведут разговор и с населением, и со строителями, они предлагали альтернативные площадки для организации скверов, добавил пресс-секретарь президента. «То есть мы констатируем, что местные власти пытаются разобраться. А с другой стороны, по всей видимости, эту работу надо продолжить», – заключил он.

В сентябре 2018 г. архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга проголосовал за то, чтобы на месте сквера в центре города – рядом с Театром драмы на берегу реки Исеть – был построен собор святой Екатерины. До 1930 г. на другом берегу реки располагался исторический храм, затем он был разрушен. Часть жителей высказалась против строительства на месте сквера. Инициативная группа подала заявку на проведение референдума по этому вопросу, но власти ей отказали.

В понедельник, 13 мая, на месте строительства храма появился забор. Его обрушили противники строительства, собравшиеся на стихийную акцию вечером в тот же день. Как писал Znak.com, после этого «спортсмены-бойцы и крупные мужчины, представляющие застройщика, жестко оттеснили горожан из периметра». Полицейские бездействовали.

14 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонникам и противникам строительства храма провести переговоры. На них присутствовал он сам. После переговоров вице-губернатор Сергей Бидонько объявил, что для заморозки строительства нет оснований. Вечером в этот день несанкционированный протест продолжился. Его участники пытались вновь обрушить забор, который удерживали полицейские и охранники. По данным министерства общественной безопасности Свердловской области, были задержаны 26 человек.

Спонсоры строительства храма – два миллиардера: совладелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин. Первый занимает 24-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes с состоянием $4,4 млрд, а второй – 25-е место с состоянием $4,3 млрд. Алтушкин 14 мая прокомментировал Forbes ситуацию вокруг храма. «Мы против гражданских конфликтов и против любой эскалации, считаем, что все должно оставаться в рамках правового поля», – подчеркнул он, добавив, что официальные процедуры при одобрении строительства храма соблюдены.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии