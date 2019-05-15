Новая встреча президентов России и США становится более вероятной

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Президент России Владимир Путин в среду заявил о готовности к новой встрече с президентом США Дональдом Трампом Екатерина Ширинкина / для Ведомостей

Президент России Владимир Путин в среду заявил о готовности к новой встрече с президентом США Дональдом Трампом. «Ближайшая возможность, я так понимаю, у нас будет встретиться с президентом США в ходе [саммита] «двадцатки» в Японии», – напомнил Путин, выступая перед журналистами (цитата по «Интерфаксу»).

Поздно вечером во вторник Путин принял госсекретаря США Майка Помпео. Во время разговора с Путиным Помпео сообщил о заинтересованности президента США Дональда Трампа в новой встрече с президентом России, рассказал позже журналистам помощник Путина Юрий Ушаков. По словам Ушакова, Москва «подхватила сигнал» Трампа: «Мы сказали, что готовы к любому контакту – можем «на ногах» переговорить с президентом Трампом, можем провести более обстоятельную беседу. Все зависит от того, как настроятся наши американские партнеры». По его словам, возможная встреча обсуждалась «в общем плане». Ранее о желании встретиться с Путиным на саммите G20 в Осаке Трамп объявил публично. Однако официально запроса на такую встречу Москва не получала, говорили журналистам и Ушаков, и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.