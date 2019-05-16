США ввели санкции против приближенных Кадырова

Евгений Разумный / Ведомости

Минфин США ввел санкции по закону Магнитского в отношении россиян Руслана Геремеева, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева, Елены Трикули и Абузайда Висмурадова, а также против специального отряда быстрого реагирования «Терек».

Висмурадов в данный момент возглавляет отряд «Терек» и руководит охраной главы Чечни Рамзана Кадырова. Ко дню рождения Висмурадова глава Чечни написал поздравление в Instagram, в котором заявил, что они с Висмурадовым знакомы с детства. В расследовании BBC Висмурадов фигурирует как один из трех ближайших соратников Кадырова. Минфин США указывает, что Висмурадов мог быть причастен к нарушению прав человека, убийствам и пыткам на территории Чечни, в том числе к незаконному преследованию представителей ЛГБТ-сообщества.

Также власти США обвиняют в нарушении прав человека Геремеева, который ранее был заместителем руководителя чеченского батальона «Север». В релизе говорится, что российские следователи дважды пытались выдвинуть обвинения против Геремеева как возможного организатора убийства политика Бориса Немцова.

Сергей Коссиев возглавлял исправительную колонию № 7 в Карелии. Власти США включили его в список за то, что он участвовал в избиениях и издевательствах над заключенными, а также пытался скрыть факты нарушения прав человека. Елена Трикуля – следователь, отказавшаяся возбуждать дело о преследовании лиц, причастных к гибели Сергея Магнитского. Власти США сочли ее действия преступными, поэтому внесли в санкционный список. Также в списке оказался начальник отдела СК МВД Геннадий Карлов, который должен был курировать следствие и рассматривать жалобы по делу Магнитского.

Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. В 2009 г. он был арестован по подозрению в уклонении от уплаты налогов и позже скончался в СИЗО. Акт, регламентирующий введение санкций по «списку Магнитского», был принят в США в 2012 г. США включают в «список Магнитского» людей, которых считают причастными к нарушению прав человека. Фигурантам списка запрещен въезд в США, а их активы на территории страны замораживаются. Первыми в список были включены следователи Следственного комитета России (СКР), сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), МВД, судьи и сотрудники налоговой службы.

Впоследствии американский минфин неоднократно расширял санкционный список. В декабре 2017 г. в него попал сам Кадыров. Минфин США тогда заявил, что считает главу Чечни «ответственным за внесудебные казни, пытки и другие серьезные нарушения прав человека». Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заметил тогда, что попадание в санкционный список – подарок для Кадырова, поскольку подтверждает его «последовательную политику в интересах Российской Федерации» и «преданность курсу Владимира Путина».