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Кадыров прокомментировал внесение его приближенных в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек» в санкционный «список Магнитского». «Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд "Терек" к Магнитскому?» – написал он в Telegram-канале.

По словам Кадырова, «Терек» является одной из лучших и опытных боевых единиц в мире по борьбе с терроризмом и экстремизмом. То, что США на высшем уровне обсуждают вопросы «Терека» и его командира Абузайда Висмурадова, говорит о том, что Вашингтон боится Чечни, заявил глава республики.

«Сегодня вечером испортилось настроение у всей команды нашего национального лидера, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат-Хаджи Кадырова! Каждый огорчен тем, что его нет в списках, состряпанных США. Поэтому команда приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список!» – продолжил Кадыров.

Глава Чечни также призвал составителей санкционного списка приехать в республику. «Если в ваших жилах есть, хотя бы малейшие признаки мужчины, приезжайте, мы вам так нарисуем список Магнитского, чтобы запомнили на всю жизнь и еще внукам рассказывали!» – заключил он.

Ранее в четверг минфин США ввел санкции по закону Магнитского в отношении россиян Руслана Геремеева, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева, Елены Трикули и Абузайда Висмурадова, а также против специального отряда быстрого реагирования «Терек».