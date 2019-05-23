Партия индийского премьера Нарендры Моди одержала разгромную победу

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Правящая в Индии Bharatiya Janata Party (БДП) премьер-министра Нарендры Моди уверенно победила на выборах Manish Swarup / AP

Правящая в Индии Bharatiya Janata Party (БДП) премьер-министра Нарендры Моди уверенно победила на проходивших в несколько этапов в течение трех недель выборах в нижнюю палату парламента (Лок сабха), в которых приняли участие более 600 млн избирателей. На момент подписания этого номера кандидаты от БДП и ее союзники победили или лидировали при подсчете голосов в 345 из 542 избирательных округов, сообщила газета Hindustan Times. Это на девять мандатов больше, чем было по итогам предыдущих выборов в 2014 г.

Основная оппозиционная партия, Индийский национальный конгресс (ИНК), получила лишь 91 мандат, но тоже улучшила свое представительство по сравнению с 2014 г., когда ей удалось завоевать лишь 60 мест в нижней палате. Две главные партии страны упрочили свои позиции главным образом за счет региональных партий.