Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4819 от 24.05.2019 под заголовком: Единство под вопросом

Праймериз «Единой России» пройдут на фоне внутренних конфликтов

Наиболее трудная для партии ситуация сложилась в Иркутской области и Хабаровском крае

В воскресенье «Единая Россия» проведет праймериз к осенним региональным выборам. В связи со снижением популярности партии кое-где в привычную процедуру внесены изменения. Например, в Хабаровском крае, где выборы губернатора в 2018 г. выиграл член ЛДПР Сергей Фургал, отбор кандидатов в краевую и городскую думы пройдет на базе созданного месяц назад единороссами общественного движения «Время перемен».

Одним из самых сложных регионов оказалась Иркутская область, которую возглавляет коммунист Сергей Левченко. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников в среду снялся с праймериз к выборам в гордуму, заявив информагентству «Ирсити», что пойдет на них самовыдвиженцем. Это решение стало следствием конфликта с председателем заксобрания области Сергеем Соколом. Сейчас мэр избирается из числа депутатов гордумы, но 25 апреля заксобрание приняло в первом чтении законопроект о сити-менеджере, которого будет назначать комиссия из представителей губернатора и заксобрания.

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