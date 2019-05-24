Тереза Мэй объявила об отставке

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии. Это означает, что она должна покинуть и пост премьера. Процедура выбора нового лидера партии и премьера начнется на следующей после отставки неделе.

Мэй заявила, что сделала все возможное для осуществления Brexit, но не смогла этого добиться. Она также отметила, что это честь для нее быть второй женщиной-премьером, «но, конечно, не последним».

"It is in the best interests of the country for a new prime minister to lead"



UK Prime Minister Theresa May announces she will resign on Friday 7 June



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Лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что Мэй приняла правильное решение. Он призвал провести досрочные выборы. О своем намерении выдвигаться на пост лидера консервативной партии уже заявили бывшие члены правительства Мэй – экс-министр труда Эстер Маквей и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. По оценкам букмекеров, наиболее высокие шансы стать новым премьером у Джонсона, но конкуренцию на выборах ему могут составить более десятка высокопоставленных членов партии, отмечает The Independent.

Мэй уйдет в отставку в пятницу, 7 июня, после чего будет сформирован список кандидатов на пост лидера консервативной партии. Их выдвижение завершится на неделе с 10 по 16 июня, говорится в заявлении партийного руководства. К концу июня парламентская франция сформирует итоговый список претендентов, после чего начнется обсуждение кандидатур в партии. Поскольку победитель выборов станет и премьер-министром, руководители консерваторов пообещали найти возможности встретиться с ними и тем британцам, что не являются членами партии. Выборы могут пройти до того, как парламент уйдет на летние каникулы в конце июля, делает вывод Financial Times.

О том, что Мэй в пятницу может объявить об отставке, ранее писала The Times со ссылкой на источники. Британский премьер 21 мая представила парламенту новый вариант законопроекта о Brexit, предложив проголосовать за повторный референдум. Большинство депутатов не поддержали предложение премьера. Из-за несогласия с новым вариантом сделки в отставку ушла глава палаты общин Андреа Лидсом. По информации газеты, несколько членов правительства также просили Мэй отказаться от вынесения на голосование нового варианта сделки по Brexit.

Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Но дата Brexit отодвигалась, потому что парламент трижды голосовал против предложенного Мэй варианта выхода. Основной причиной разногласий стал пункт соглашения, связанный с границей между Ирландией и Северной Ирландией.

Мэй возглавила британское правительство в июле 2016 г. Она сменила на этом посту Дэвида Кэмерона, который решил уйти в отставку после того, как большинство британцев проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС.