Федермессер объявила о планах выдвижения в Мосгордуму

Основатель фонда «Вера» Анна Федермессер РИА Новости

Основатель фонда «Вера» Анна Федермессер подтвердила, что будет баллотироваться в Мосгордуму от 43-го избирательного округа Москвы. Об этом она написала на своей странице в Facebоok. В этом же округе планируют выдвинуть свои кандидатуры сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин. Ранее политик Алексей Навальный попросил Федермессер не участвовать в выборах в этом округе.

Избирательный округ № 43 включает Пресненский район столицы, Арбат и Хамовники. Свое решение избираться именно там Федермессер объяснила тем, что она живет и работает в одном из этих районов. «Потому что здесь, в Хамовниках, я живу, потому что здесь я работаю, потому что тут один мой сын заканчивает школу, а второму еще шесть лет учиться. Потому что тут я знаю и люблю дворы и переулки, потому что и я тоже имею на это право», – написала она.

По словам Федермессер, она хочет стать депутатом Мосгордумы, чтобы продвигать в столице общественно значимые законы, которые позже могут перенять регионы. Например, она говорит о законах, которые контролировали бы качество медицинской и социальной помощи, а также о законах об общественном контроле и волонтерстве. В целом Федермессер отмечает, что хотела бы сделать Думу более человечной и неравнодушной. «Я давно уже знаю, что можно и нужно изменить, чтобы нам с вами не было бы так страшно. Чтобы не было такой безнадеги впереди, когда думаешь про собственную болезнь и старость. И я помогу "пиджакам с галстуками" влезть в социалку. Через неравнодушие, через милосердие, через понимание того, что чужая боль и страдание завтра – уже их. Особенно в нашей стране, где статус и деньги можно потерять в один день», – заявила основатель фонда «Вера».

При этом Федермессер отметила, что ненавидит любые соревнования и ей неприятно даже думать о выборах. «Сразу хочется отползти в угол и сказать: Митрохин лучше, Соболь лучше», – написала она, добавив, что, несмотря на страх, многое может сделать, если нужно.

Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре. О том, что Федермессер может выдвинуться от 43-го округа, источники «Ведомостей» рассказывали в феврале. По их словам, Федермессер и бизнесмен Вадим Дымов были бы идеальными кандидатами, которых мэрия хотела бы видеть как участников выборов в Мосгордуму. Позже Федермессер сообщила о своем выдвижении «Коммерсанту», но не уточнила округ, в котором будет баллотироваться. По ее мнению, в Мосгордуме нужен свой «человек от благотворительности».

В начале мая Навальный написал Федермессер открытое письмо, в котором попросил ее не участвовать в выборах в 43-м округе. По мнению оппозиционера, это принесет большой вред ей самой, ее делу и «всем нам». Федермессер в ответ на это письмо в интервью «Новой газете» заявила, что ее и Соболь «намеренно втягивают в какую-то борьбу и противостояние», которые им обеим не нужны. Основатель фонда «Вера» отметила, что она и соратница Навального работают в разных плоскостях. «Я не за власть и не против власти. Я за людей, которым не до власти, которым все равно, какая власть», – подчеркнула Федермессер.

Фонд «Вера» занимается помощью хосписам и их пациентам, он был основан в 2006 г. С 2016 г. Федермессер занимает должность руководителя Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы, а в ноябре прошлого года она вступила в Общероссийский народный фронт.