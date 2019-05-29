В новом составе Мосгордумы будет более 80% лояльных власти депутатов

При этом фракция «Единая Россия» обновится более чем наполовину

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Андрей Гордеев / Ведомости

Только 12 из 27 действующих депутатов Мосгордумы от «Единой России» приняли участие в воскресных праймериз, и они же заняли первые 12 мест. Итоги голосования приводятся в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), с которым ознакомились «Ведомости». В первую тройку вошли лидер столичных единороссов Андрей Метельский, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и председатель фракции в гордуме Степан Орлов.

За кандидатов голосовало 1210 выборщиков – члены и сторонники партии, активисты общественных организаций. 136 кандидатов провели с выборщиками восемь встреч, после чего прошло рейтинговое голосование без привязки к конкретным округам. Обновление лояльного властям пула кандидатов предполагает участие значительной доли новых лиц, имеющих опыт в неполитических сферах, отмечается в докладе. При этом оппоненты власти создают серьезные вызовы, на которые придется реагировать, подчеркивают эксперты.