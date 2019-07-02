ЦИК не планирует отменять муниципальные выборы в Петербурге

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Петербург не остался без выборов Замир Усманов/ТАСС

Добиваться отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге Центризбирком (ЦИК) пока не планирует, хотя такой вопрос прорабатывался, заявил в понедельник зампредседателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, все необходимые полномочия для обращения в суд с такой инициативой имеются и у ЦИК, и у городского избиркома Санкт-Петербурга. Однако принятые меры позволяют говорить о том, что в настоящий момент зарегистрироваться в качестве кандидатов смогли все желающие, отметил Булаев.

Как сообщила в понедельник на совещании в ЦИК зампредседателя городской избирательной комиссии Алла Егорова, в пяти муниципальных округах продлены сроки приема документов. Полномочия двух избиркомов – в муниципальных округах Саперный и Сампсониевский – переданы территориальным избирательным комиссиям. Кроме того, избиркомы обязали рассмотреть документы кандидатов, которые в последний день приема попали в помещение избиркома района Полюстрово, но так и не смогли подать документы на регистрацию. ЦИК обратился в СКР и Генпрокуратуру с просьбой взять под контроль изучение материалов, переданных в правоохранительные органы городской комиссией Санкт-Петербурга. По словам Булаева, в комиссию поступило более 200 жалоб на организацию муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. Булаев говорит, что сейчас большинство муниципальных избирательных комиссий в Петербурге работают в штатном режиме, однако примерно у 10% из них есть отклонения от норм федерального законодательства – они находятся под сильным административным давлением со стороны глав муниципальных образований и, возможно, глав районов.