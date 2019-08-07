Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Зеленским

Михаил Климентьев / ТАСС

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию в Донбассе, подтвердил Кремль. Ранее об этом сообщала украинская сторона. Кремль подчеркнул, что разговор состоялся по инициативе Киева.

Путин и Зеленский договорились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц, говорится в сообщении. Кроме того, во время беседы президенты отметили важность соблюдения режима прекращения огня и разведения сил и средств от линии разграничения в Донбассе. Путин со своей стороны подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими военными населенных пунктов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Обсуждались и минские договоренности, добавил Кремль. Была подтверждена важность их реализации. Стороны согласились, что необходимо продолжить обсуждение этого вопроса в рамках контактной группы. Также обсуждались перспективы взаимодействия в нормандском формате, в который входят Россия, Украины, Франция и Германия.

Ранее Зеленский сообщил, что поговорил с Путиным по телефону, обсудив гибель украинских военных в Донбассе. «Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел – прим. "Ведомостей") нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», — сказал президент Украины.

В ночь на 6 августа сепаратисты самопровозглашенной Донецкой народной республики атаковали украинские позиции возле Павлополя, погибло четверо военнослужащих Украины. Они входили в состав одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, сообщил «24 телеканал» Украины. На своей странице в Facebook Зеленский призвал лидеров стран — участниц нормандского формата возобновить переговоры по ситуации в Донбассе.

Это был второй телефонный разговор Путина и Зеленского. Впервые они поговорили в начале июля, также по инициативе украинской стороны. Разговор тогда продлился около 20 минут, ключевой темой стало освобождение украинских моряков.