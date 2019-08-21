Близкие к власти эксперты подготовили революционный проект кодекса о выборах
В числе предложений – возможность создавать предвыборные блоки и регистрация под залог
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Далеко не все новации, одобряемые председателем ЦИК Эллой Памфиловои, найдут поддержку у кремлевского куратора внутренней политики Сергея Кириенко
Дмитрии Коротаев / Коммерсантъ
Российский фонд свободных выборов (РФСВ, один из учредителей – Центризбирком) опубликовал проект Кодекса о выборах и референдумах. Контракт на разработку этого документа год назад получил МГУ, базовым факультетом – исполнителем проекта по созданию кодекса стал факультет политологии, которым руководит Андрей Шутов, он же возглавляет совет директоров близкого к администрации президента Экспертного института социальных исследований.
Документ обобщает положения действующего законодательства о выборах и референдумах, однако в процессе работы над кодексом был сформулирован ряд законодательных новелл. Они не включены в текст проекта, а представлены в виде отдельного «пакета поправок», содержащего возможные изменения.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}