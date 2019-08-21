Близкие к власти эксперты подготовили революционный проект кодекса о выборах

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Далеко не все новации, одобряемые председателем ЦИК Эллой Памфиловои, найдут поддержку у кремлевского куратора внутренней политики Сергея Кириенко Дмитрии Коротаев / Коммерсантъ

Российский фонд свободных выборов (РФСВ, один из учредителей – Центризбирком) опубликовал проект Кодекса о выборах и референдумах. Контракт на разработку этого документа год назад получил МГУ, базовым факультетом – исполнителем проекта по созданию кодекса стал факультет политологии, которым руководит Андрей Шутов, он же возглавляет совет директоров близкого к администрации президента Экспертного института социальных исследований.

Документ обобщает положения действующего законодательства о выборах и референдумах, однако в процессе работы над кодексом был сформулирован ряд законодательных новелл. Они не включены в текст проекта, а представлены в виде отдельного «пакета поправок», содержащего возможные изменения.