Правительство будет лицензировать сервисное обслуживание военной техники

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Этот законопроект позволит сформировать правовые основы сервисного обслуживания вооружения и военной техники Максим Туманов / ТАСС

Правительство предлагает выделить в отдельный вид деятельности оборонной промышленности сервисное обслуживание поставленной техники и провести лицензирование предприятий в этой сфере. Пакет поправок в законодательство, регулирующий этот вопрос, внесен правительством в Госдуму во вторник.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что нужда в нем возникла из-за принятой несколько лет назад практики заключать с производителями вооружений контракты жизненного цикла – на весь период существования техники. Такие контракты с 2017 г. Минобороны начало заключать с производителями авиатехники – Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и компанией «Вертолеты России». Однако сервисное обслуживание техники по контрактам жизненного цикла – более широкое понятие, чем техническое обслуживание, текущий и средний ремонт. Контракт включает в себя такие работы, за которые отвечает производитель техники, иногда с привлечением военных ремонтников, как управление рисками и поставками, создание и поддержание «технических аптечек» (наборов запасных частей) и т. д. Поэтому, по мнению правительства, возникла необходимость определить в законе сервисное обслуживание как отдельный вид деятельности по производству военной техники и обязать все предприятия, которые им занимаются, получить лицензии Минпромторга до 1 января 2021 г. Сервисное обслуживание вводится и в перечень продукции, которую российские предприятия при экспорте вооружений продают иностранным заказчикам.