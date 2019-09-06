Доверие к Путину выросло, но остается на минимальных значениях

Евгений Разумный / Ведомости

ВЦИОМ первый раз за месяц опубликовал «открытый» вопрос об уровне доверия к президенту. В августе при ответе на вопрос, кому россияне доверили бы решение важных государственных вопросов, 30,6% назвали Владимира Путина. 28 июля, когда последний раз ВЦИОМ опубликовал опрос в еженедельном режиме, уровень доверия к президенту был 30,4%. До августа 2019 г. «открытый» вопрос о доверии ВЦИОМ публиковал еженедельно на протяжении многих лет. В августе ВЦИОМ предупредил, что будет публиковать данные опроса только раз в месяц.

Весной при ответе на этот вопрос ВЦИОМ несколько раз фиксировал минимальные показатели доверия к Путину с 2006 г. Когда в конце мая показатель упал до минимума в 30,5%, ВЦИОМ ввел «закрытый» вопрос, когда социологи сами называют респондентам конкретных политиков, в том числе Путина. При ответе на вопрос в такой формулировке о доверии к Путину в мае заявляли 72,3%, в августе – 70,8%. За неделю этот показатель вырос на 0,6 п. п.

Согласно последнему «открытому» опросу ВЦИОМа, снизилось доверие почти ко всем политикам, за исключением Путина и премьера Дмитрия Медведева (его рейтинг доверия за месяц вырос с 7,1 до 8%). Снизилось доверие и к министру обороны Шойгу, и к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, и к министру иностранных дел Сергею Лаврову, и к другим политикам, которых замеряет ВЦИОМ. Рейтинги власти резко снизились в июне прошлого года после объявления о повышении пенсионного возраста. После резкого падения в целом рейтинги стабилизировались с небольшой тенденцией к снижению.

Данные представлены на основании опросов «ВЦИОМ-Спутник», каждый день организация опрашивает 1600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. Погрешность – менее 1%.