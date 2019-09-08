В России проходят региональные выборы

Валерий Шарифулин/ТАСС

В России начался единый день голосования. Выборы стартовали с Сахалина, где определят губернатора области. Всего 8 сентября на прямых выборах изберут 16 руководителей регионов, депутатов 13 законодательных собраний и 21 городской думы, а также трех мэров региональных столиц.

Руководителей регионов 8 сентября выбирают жители Алтая, Башкирии, Калмыкии, Забайкалья, Ставрополья, Астраханской, Вологодской, Волгоградской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской, Челябинской областей, а также Санкт-Петербурга. Москва в воскресенье выбирает депутатов Мосгордумы по 45 одномандатным округам.

Эксперты фонда «Либеральная миссия» указывали, что нынешняя кампания ознаменовалась беспрецедентным числом отказов в регистрации кандидатов в губернаторы от парламентских партий и минимальным с 2012 г. числом зарегистрированных партийных списков на выборах в региональные парламенты. Шесть врио губернаторов пошли на эти выборы самовыдвиженцами, для чего в регионах было изменено законодательство. На выборах же в Мосгордуму нет кандидатов от «Единой России» – все они тоже пошли самовыдвиженцами.

В 13 из 16 регионов, где сегодня проходят губернаторские выборы, осенью и весной были назначены временно исполняющие обязанности губернаторов. Неожиданная ситуация сложилась в Астраханской области, где в июне врио губернатора Сергея Морозова заменили на нового врио – Игоря Бабушкина. В трех регионах действующие руководители идут на переизбрание: глава Ставрополья Владимир Владимиров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Наиболее сложными для Кремля считаются, по оценкам экспертов и собеседников «Ведомостей», близких к Кремлю, выборы губернаторов Алтая, Вологодской, Астраханской, Волгоградской, Сахалинской областей и Санкт-Петербурга. Самыми сложными выборами в законодательное собрание стала кампания в Хабаровском крае, где в прошлом году выборы губернатора выиграл кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, а не действующий губернатор Вячеслав Шпорт.

Пожалуй, cамое пристальное внимание 8 сентября будет к выборам губернатора Санкт-Петербурга. На прошлой неделе с выборов снялся коммунист Владимир Бортко, а еще на самом старте кампании летом – член ЛДПР Олег Капитанов, которому врио губернатора Александр Беглов предложил пост в городской администрации. Таким образом, соперниками Беглова на этих выборах станут кандидат от «Гражданской платформы», депутат заксобрания Михаил Амосов и депутат законодательного собрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

Самой же громкой избирательной кампанией этим летом стала предвыборная кампания в Мосгордуму. В июле окружные комиссии, а затем и Мосгоризбирком отказали многим независимым кандидатам в регистрации на выборы. Не были зарегистрированы, например, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Константин Янкаускас. После отказов комиссий в Москве начались протестные акции, как согласованные, так и несогласованные. Самая массовая прошла 27 июля, когда оппозиционеры предложили москвичам выйти к мэрии Москвы. Тогда, по данным проекта «ОВД-инфо», задержали 1373 человека. Именно после этой акции были возбуждены уголовные дела по статье о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Всего по «московскому делу» осуждены уже шесть человек. Независимые кандидаты, которые призывали на протестные акции, получили по несколько административных арестов. Так, Илья Яшин вышел на свободу лишь в субботу после пяти административных арестов подряд.

Политик Алексей Навальный на выборах в Мосгордуму, а также на других выборах, проходящих в России, предложил стратегию «умного голосования»: проголосовать не за кандидата от власти, а за кандидата, которого посоветует Навальный с соратниками. В Москве в итоге в список вошли 33 выдвиженца КПРФ, восемь кандидатов от «Справедливой России», все три зарегистрированных на выборах представителя «Яблока» и один самовыдвиженец.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму