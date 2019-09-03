Эксперты разошлись во мнениях об эффективности «Умного голосования»

Голосовать по-умному можно даже за коммунистов, уверен соратник Навального Леонид Волков Евгений Разумный / Ведомости

Политик Алексей Навальный опубликовал во вторник на своем сайте список кандидатов для «умного голосования» на выборах в Мосгордуму, которые пройдут в ближайшее воскресенье, 8 сентября. Посетителям сайта предлагается ввести в специальной строке улицу и номер дома, где они проживают, после чего система выдает имя рекомендуемого кандидата.

Список составлен по всем 45 округам: в него вошли 33 выдвиженца КПРФ, восемь кандидатов от «Справедливой России», все три зарегистрированных на выборах представителя «Яблока» и один самовыдвиженец. В частности, в округе № 5, где к выборам не допустили экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, Навальный предлагает поддержать Анастасию Удальцову (КПРФ), в округе № 37, где баллотировалась яблочница Елена Русакова, – действующего зампреда Мосгордумы Николая Губенко (КПРФ), в округе № 43, где выдвигалась соратница Навального Любовь Соболь, – яблочника Сергея Митрохина, а в округе № 45, где с выборов сняли главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, – эсера Магомета Яндиева.

Стратегия «Умное голосование» подразумевает, что оппозиционно настроенные москвичи должны консолидированно проголосовать за рекомендованных кандидатов, чтобы в Мосгордуму прошло как можно меньше тайных и явных представителей «Единой России» и прочих кандидатов от власти. Нужно провести в гордуму 45 разных депутатов, «среди которых будет 5–6 прям нормальных, 1–3 прям отличных, ну и остальные хотя бы не единороссы», пояснял Навальный цель своего плана. Все представители «Единой России» и поддержанные мэрией кандидаты идут на нынешние выборы в Мосгордуму в качестве самовыдвиженцев – как поясняли ранее близкие к мэрии и партии собеседники «Ведомостей», из-за низких рейтингов единороссов в столице.

Во вторник, еще до обнародования списка, телеканал «Дождь» со ссылкой на лидера московских коммунистов Валерия Рашкина сообщил, что столичное отделение КПРФ намерено приветствовать призывы Навального голосовать за коммунистов в большинстве округов Москвы. В ответ на вопрос, как к этому относится руководство КПРФ, Рашкин заявил, что московское отделение самостоятельно.

В списке Навального кандидаты, которые и так имеют шанс на выборах, а непосредственно его рекомендации вряд ли будут иметь массовый эффект, сомневается политолог Евгений Минченко: «Количество активистов, которые готовы реагировать на рекомендации Навального, не очень велико». Кроме того, возникнет вопрос с интерпретацией эффективности этих рекомендаций, так как нельзя достоверно установить, по какой именно причине люди сделали свой выбор, поясняет эксперт. Для коммунистов эта ситуация некомфортна, отмечает Минченко: «Они всячески пытаются отстроиться от Навального». А учитывая, что электорально коммунисты гораздо сильнее, чем Навальный, ему выгоднее записывать их в свои ситуативные союзники». Репрессий в отношении выбранных Навальным кандидатов Минченко не ожидает.

Судя по вниманию к нынешнему конфликту со стороны массового избирателя, которое демонстрируют опросы «Левада-центра», «умное голосование» может предопределить судьбу большинства округов, считает политолог Аббас Галлямов: «Люди взвинчены – уже не столько из-за отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов, сколько по причине агрессивных действий силовиков, и протестная явка будет очень высокой». Многие поддержанные Навальным кандидаты не конфликтуют с властью, но они «не люди власти», добавляет эксперт: «Как только [в случае победы на выборах] они почувствуют за собой реального избирателя, причем протестного, они очень быстро станут самодостаточными и властям придется с каждым из них договариваться».

«Умное голосование» раскалывает оппозицию, отделяя более радикальных от умеренных, отмечает политолог Алексей Макаркин: «Для более радикального политика принцип один – чем хуже, тем лучше: если в Мосгордуме окажется поклонник Сталина, то и хорошо. Но на самом деле, как правило, такие люди быстро адаптируются во власти». Кроме того, свои списки и рекомендации для голосования представили Дмитрий Гудков и Михаил Ходорковский, напоминает эксперт: «В общем, «умное голосование» не выступило в качестве консенсусного фактора для оппозиции и внесло дополнительный конфликт в ее и без того не безоблачные отношения». Кроме того, есть проблема с конкретными кандидатами, рекомендованными Навальным, – например, в его списке оказался лояльный власти внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид, говорит Макаркин. КПРФ рекомендации Навального не навредят, репрессий в отношении членов его списка эксперт тоже не ждет.