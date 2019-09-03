Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4891 от 04.09.2019 под заголовком: Умные выбирают КПРФ

Эксперты разошлись во мнениях об эффективности «Умного голосования»

Часть рекомендованных Навальным кандидатов может победить, но сама стратегия раскалывает оппозицию

Политик Алексей Навальный опубликовал во вторник на своем сайте список кандидатов для «умного голосования» на выборах в Мосгордуму, которые пройдут в ближайшее воскресенье, 8 сентября. Посетителям сайта предлагается ввести в специальной строке улицу и номер дома, где они проживают, после чего система выдает имя рекомендуемого кандидата.

Список составлен по всем 45 округам: в него вошли 33 выдвиженца КПРФ, восемь кандидатов от «Справедливой России», все три зарегистрированных на выборах представителя «Яблока» и один самовыдвиженец. В частности, в округе № 5, где к выборам не допустили экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, Навальный предлагает поддержать Анастасию Удальцову (КПРФ), в округе № 37, где баллотировалась яблочница Елена Русакова, – действующего зампреда Мосгордумы Николая Губенко (КПРФ), в округе № 43, где выдвигалась соратница Навального Любовь Соболь, – яблочника Сергея Митрохина, а в округе № 45, где с выборов сняли главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, – эсера Магомета Яндиева.

Стратегия «Умное голосование» подразумевает, что оппозиционно настроенные москвичи должны консолидированно проголосовать за рекомендованных кандидатов, чтобы в Мосгордуму прошло как можно меньше тайных и явных представителей «Единой России» и прочих кандидатов от власти. Нужно провести в гордуму 45 разных депутатов, «среди которых будет 5–6 прям нормальных, 1–3 прям отличных, ну и остальные хотя бы не единороссы», пояснял Навальный цель своего плана. Все представители «Единой России» и поддержанные мэрией кандидаты идут на нынешние выборы в Мосгордуму в качестве самовыдвиженцев – как поясняли ранее близкие к мэрии и партии собеседники «Ведомостей», из-за низких рейтингов единороссов в столице.

Во вторник, еще до обнародования списка, телеканал «Дождь» со ссылкой на лидера московских коммунистов Валерия Рашкина сообщил, что столичное отделение КПРФ намерено приветствовать призывы Навального голосовать за коммунистов в большинстве округов Москвы. В ответ на вопрос, как к этому относится руководство КПРФ, Рашкин заявил, что московское отделение самостоятельно.

В списке Навального кандидаты, которые и так имеют шанс на выборах, а непосредственно его рекомендации вряд ли будут иметь массовый эффект, сомневается политолог Евгений Минченко: «Количество активистов, которые готовы реагировать на рекомендации Навального, не очень велико». Кроме того, возникнет вопрос с интерпретацией эффективности этих рекомендаций, так как нельзя достоверно установить, по какой именно причине люди сделали свой выбор, поясняет эксперт. Для коммунистов эта ситуация некомфортна, отмечает Минченко: «Они всячески пытаются отстроиться от Навального». А учитывая, что электорально коммунисты гораздо сильнее, чем Навальный, ему выгоднее записывать их в свои ситуативные союзники». Репрессий в отношении выбранных Навальным кандидатов Минченко не ожидает.

Судя по вниманию к нынешнему конфликту со стороны массового избирателя, которое демонстрируют опросы «Левада-центра», «умное голосование» может предопределить судьбу большинства округов, считает политолог Аббас Галлямов: «Люди взвинчены – уже не столько из-за отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов, сколько по причине агрессивных действий силовиков, и протестная явка будет очень высокой». Многие поддержанные Навальным кандидаты не конфликтуют с властью, но они «не люди власти», добавляет эксперт: «Как только [в случае победы на выборах] они почувствуют за собой реального избирателя, причем протестного, они очень быстро станут самодостаточными и властям придется с каждым из них договариваться».

«Умное голосование» раскалывает оппозицию, отделяя более радикальных от умеренных, отмечает политолог Алексей Макаркин: «Для более радикального политика принцип один – чем хуже, тем лучше: если в Мосгордуме окажется поклонник Сталина, то и хорошо. Но на самом деле, как правило, такие люди быстро адаптируются во власти». Кроме того, свои списки и рекомендации для голосования представили Дмитрий Гудков и Михаил Ходорковский, напоминает эксперт: «В общем, «умное голосование» не выступило в качестве консенсусного фактора для оппозиции и внесло дополнительный конфликт в ее и без того не безоблачные отношения». Кроме того, есть проблема с конкретными кандидатами, рекомендованными Навальным, – например, в его списке оказался лояльный власти внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид, говорит Макаркин. КПРФ рекомендации Навального не навредят, репрессий в отношении членов его списка эксперт тоже не ждет.

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