Более трети россиян считают приговоры по «московскому делу» политически мотивированными

Евгений Разумный / Ведомости

Приговоры, вынесенные участникам летних протестов в Москве, считают несправедливыми и политически мотивированными 38% россиян, следует из данных опроса «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». О справедливости приговоров говорят 24%, а 28% ничего об этих судебных процессах не слышали. При этом митинги в Москве и «московское дело» оказались на третьем месте среди самых запомнившихся событий сентября – их назвали 6% опрошенных. Самым же запомнившимся событием стали выборы: о них вспомнили 16% россиян, и это меньше, чем годом ранее, когда выборы стали главным событием для 24% респондентов. 64% россиян сказали, что в их регионе 8 сентября проходили выборы, и больше половины из них (53%) полагают, что нынешние региональные выборы были честными. Нечестными их посчитали 35% опрошенных, при этом удовлетворены результатами голосования 50% респондентов, не удовлетворены – 29%.

Шум вокруг «московского дела» и чрезмерного применения силы правоохранительными органами был очень большой, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Фокус-группы в провинциальных городах также показывали высокую информированность о протестах и негативную оценку чрезмерного применения силы». При этом выборы оказываются рутинными и неинтересными событиями, отмечает социолог: «В прошлом году была интрига, из-за вторых туров люди поняли, что власть может проиграть». Не стоит исключать гипотезу о том, что респонденты, не интересующиеся выборами, в принципе настроены более критически к их результатам, т. е. эта дистанцированность может быть следствием недоверия к ним, считает социолог «Левада-центра» Карина Пипия: «Они не верят в то, что голосование может что-то изменить, поэтому не интересуются и не голосуют. В то время как люди, следящие за избирательными циклами и знающие о едином дне голосования, чаще верят в их честность и, видимо, надеются на какие-то перемены к лучшему».

«Московское дело» хорошо известно политизированной либерально мыслящей публике, которая, естественно, считает приговоры несправедливыми, говорит политолог Глеб Кузнецов: «Кроме того, у нас в принципе в ситуации глобального недоверия строгие приговоры склонны считать несправедливыми, если это не приговоры коррупционерам». Что касается 53% россиян, которые говорят, что выборы были честными, то это можно объяснить примерно тем же самым, считает эксперт: «В выборы вовлечена политизированная публика, они пошли и проголосовали, и странно было бы от них ждать, что в акте их гражданского волеизъявления есть какая-то нечестность».

Эксперты по выборам не могут сказать, что за последние годы выборы стали честнее и свободнее, отмечает сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц: «Ситуация на выборах в целом лучше не стала, явка низкая, административный ресурс используется на полную катушку, конкуренции нет не то что на губернаторских выборах, но она угасает и на уровне законодательных собраний и муниципальных выборов. Люди стали голосовать протестно, как раз считая выборы нечестными. Не думаю, что пропаганда хороших новостей о выборах сегодня может эффективно работать и влиять на повышение доверия, так как люди живут в совершенно другой реальности».