Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

По его словам, в 1990-е гг. у деда полковника Черкалина было много друзей, «он активный человек – работал на трех работах». «У них с матерью трудовой стаж, наверно, сто лет будет. У меня трудовой стаж 38 лет, у жены –20. Мы всю жизнь жили бережно и экономно, как мои родители. Супруга у меня подрабатывала, занималась репетиторством. Деньги мы свои старались беречь. Вот на эти деньги мы приобрели имущество», – пояснил он.