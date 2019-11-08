Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег
Отец бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина Владимир Черкалин заявил в Головинском суде Москвы, что получил 45 млн руб. от своего отца Ивана Черкалина 1929 года рождения, проживающего в Белгороде и 30 лет прослужившего в погранвойсках в Средней Азии, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Эти средства позволили семье Черкалиных приобрести квартиру на Мичуринском проспекте в Москве и три машино-места, а также участок в Выборгском районе Ленинградской области.
Отец полковника Кирилла Черкалина хранил в квартире родителей более $50 млн, 1 млн евро и 15 млн руб., сообщил представитель Генеральной прокуратуры в ходе судебного заседания по иску об обращении в доход государства имущества семьи Черкалина. Еще 27 млн руб., $76 000 и 44 000 евро обнаружили у бывшей тещи Кирилла Черкалина Ирины Орловской. Ранее сообщалось, что в общей сложности в ходе обысков по делу Черкалина изъяли 12 млрд руб.
«В 2011 г. отец мне эти деньги подарил в присутствии брата, – рассказал Владимир Черкалин в суде. – Я тогда уволился, ждал пополнения семьи. Отец предложил приобрести жилье и потратить на обустройство». Возражений со стороны брата не было – остальные деньги и имущество получал он, уточнил Черкалин.
Деньги дед полковника ФСБ хранил в шкафу в коробках из-под обуви, говорит Владимир Черкалин: «Он сказал сыновьям: подите, принесите. В основном 5-тысячные купюры. Он сказал – забирай, я взял и забрал. Дома уже пересчитал».
По его словам, в 1990-е гг. у деда полковника Черкалина было много друзей, «он активный человек – работал на трех работах». «У них с матерью трудовой стаж, наверно, сто лет будет. У меня трудовой стаж 38 лет, у жены –20. Мы всю жизнь жили бережно и экономно, как мои родители. Супруга у меня подрабатывала, занималась репетиторством. Деньги мы свои старались беречь. Вот на эти деньги мы приобрели имущество», – пояснил он.
Кирилл Черкалин был задержан в апреле 2019 г. сотрудниками Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Полковник ФСБ обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки на сумму в $850 000. При обысках у Черкалина были изъяты наличные деньги, эквивалентные 12 млрд руб. ($185 млн).
По версии следствия, с ноября 2013 г. по февраль 2015 г. Черкалин получил через посредника $850 000 взятки «за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». Как установило следствие, в 2011 г. Черкалин и еще двое полковников ФСБ – Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, угрожая уголовным преследованием, заставили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 490 млн руб.
Генпрокуратура добивается конфискации в пользу государства имущества Черкалина и его родственников более чем на 6 млрд руб. В начале ноября Черкалин в суде практически полностью признал иск прокуратуры на $73,25 млн, 2 млн евро и 17 млн руб., уточнил его адвокат Владимир Михайлов. По словам защитника, полковник также согласен на конфискацию 6,5 млн евро, 4000 фунтов, 793 млн руб., авто Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. Происхождение этих активов офицер объяснить не смог. Всего Черкалин согласен отдать государству 810 млн руб., $72,7 млн, 8,5 млн евро. Речь идет об изъятии почти 6,1 млрд руб. только «живыми» деньгами, без учета других активов.