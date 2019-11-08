Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи

Что изъяли у Кирилла Черкалина и его родных

Наличные:

- 126 000 рублей, найденные в рабочем кабинете Черкалина

- $200 500

- 900 000 евро, найденные в автомобиле, которым он пользовался

- $50 490 300, 1 787 900 евро и 16 645 000 рублей, найденные в квартире родителей Черкалина на Мичуринском проспекте

- $22 156 326, 6 529 550 евро, 4700 фунтов и 739 826 326 рублей, найденные в квартире в Большом Сергиевском переулке, где живет Инна Орловская, мать сожительницы.

- 27 065 550 рублей, $76 935, 44 765 евро, изъятые из дома в деревне Раздольное Одинцовского района

- 185 000 рублей и 2760 евро, найденные в квартире в Московской области

- 6750 фунтов, найденные в квартире в Пушкаревом переулке

Недвижимость:

- квартира площадью 100 кв. м в доме 5 по Мичуринскому проспекту

- пять машино-мест

- земельный участок и дом в Выборгском районе Ленинградской области



- два земельных участка и строения в 6,5 и 7 соток в Одинцовском районе, деревня Раздоры

- квартира в Москве в Большом Сергиевском переулке и три машино-места

- жилой дом площадью 465 кв. м в деревне Раздоры, два земельных участка там же – 3,2 и 12 соток

- квартира площадью 131 кв. м в Москве (Петровский бульвар)

- квартира площадью 86 кв. м в Останкинском переулке

- квартира площадью 125 кв. м в Котельниках и машино-место там же

- два автомобиля Porsche

Другие ценности:

коллекция дорогих часов и сумок