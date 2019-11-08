Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи
Головинский суд изъял в доход государства имущество начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина и его родственников, передает корреспондент «Ведомостей».
В числе изъятого имущества оказалась коллекция часов марок Breguet, Patek Philippe, Boucheron и так далее, а также 13 сумок, среди которых модели Birkin и Kelly от модного дома Hermes. Суд отказал в изъятии квартиры Анастасии Черкалиной (сестры обвиняемого) на Мичуринском проспекте. Это жилье было предоставлено семье Черкалиных по договору социального найма, а потом приватизировано и подарено. То есть средства получены из установленных законом источников, уточнил прокурор в суде.
Подруга Черкалина Дарья Перлова в суде утверждала, что получила от него в долг 11 млн на покупку квартиры, а остальное вложила сама. Она предлагала суду внести 11 млн на депозит, чтобы квартира осталась у нее в собственности, но суд решил изъять ее недвижимость.
Что изъяли у Кирилла Черкалина и его родных
Наличные:
- 126 000 рублей, найденные в рабочем кабинете Черкалина
- $200 500
- 900 000 евро, найденные в автомобиле, которым он пользовался
- $50 490 300, 1 787 900 евро и 16 645 000 рублей, найденные в квартире родителей Черкалина на Мичуринском проспекте
- $22 156 326, 6 529 550 евро, 4700 фунтов и 739 826 326 рублей, найденные в квартире в Большом Сергиевском переулке, где живет Инна Орловская, мать сожительницы.
- 27 065 550 рублей, $76 935, 44 765 евро, изъятые из дома в деревне Раздольное Одинцовского района
- 185 000 рублей и 2760 евро, найденные в квартире в Московской области
- 6750 фунтов, найденные в квартире в Пушкаревом переулке
Недвижимость:
- квартира площадью 100 кв. м в доме 5 по Мичуринскому проспекту
- пять машино-мест
- земельный участок и дом в Выборгском районе Ленинградской области
- два земельных участка и строения в 6,5 и 7 соток в Одинцовском районе, деревня Раздоры
- квартира в Москве в Большом Сергиевском переулке и три машино-места
- жилой дом площадью 465 кв. м в деревне Раздоры, два земельных участка там же – 3,2 и 12 соток
- квартира площадью 131 кв. м в Москве (Петровский бульвар)
- квартира площадью 86 кв. м в Останкинском переулке
- квартира площадью 125 кв. м в Котельниках и машино-место там же
- два автомобиля Porsche
Другие ценности:
коллекция дорогих часов и сумок
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура добивалась конфискации в пользу государства имущества Черкалина и его родственников более чем на 6 млрд руб. В начале ноября Черкалин в суде практически полностью признал иск прокуратуры на $73,25 млн, 2 млн евро и 17 млн руб., уточнил его адвокат Владимир Михайлов. По словам защитника, полковник также согласен на конфискацию 6,5 млн евро, 4000 фунтов, 793 млн руб., авто Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. Происхождение этих активов офицер объяснить не смог. Всего Черкалин согласился отдать государству 810 млн руб., $72,7 млн, 8,5 млн евро. Речь идет об изъятии почти 6,1 млрд руб. только «живыми» деньгами, без учета других активов.
Владимир Черкалин, отец Кирилла Черкалина, заявил в суде, что получил 45 млн руб. от своего отца Ивана Черкалина 1929 года рождения, проживающего в Белгороде и 30 лет прослужившего в погранвойсках в Средней Азии. Эти средства позволили семье Черкалиных приобрести квартиру на Мичуринском проспекте в Москве и три машино-места, а также участок в Выборгском районе Ленинградской области.
В квартире родителей Черкалина хранилось более $50 млн, 1 млн евро и 15 млн руб., сообщил представитель Генеральной прокуратуры в ходе судебного заседания по иску об обращении в доход государства имущества семьи Черкалина. Еще 27 млн руб., $76 000 и 44 000 евро обнаружили у бывшей тещи Кирилла Черкалина Ирины Орловской. Ранее сообщалось, что в общей сложности в ходе обысков по делу Черкалина изъяли 12 млрд руб.
По версии следствия, с ноября 2013 г. по февраль 2015 г. Черкалин получил через посредника $850 000 взятки «за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». Как установило следствие, в 2011 г. Черкалин и еще двое полковников ФСБ – Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, угрожая уголовным преследованием, заставили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 490 млн руб.