США разрешили транспортировку платформы «Морской старт» S7 в Россию

Перебазирование платформы Odyssey и всей обеспечивающей пусковой инфраструктуры с территории США являлось одним из принципиальных вопросов, решение которого увязывалось с возобновлением деятельности самого известного государственно-частного космического проекта. Sea Launch изначально был создан для пусков украинских ракет модификации «Зенит». Последний пуск с него состоялся в 2014 г., но из-за крымского кризиса производственная кооперация российского «Энергомаша» (производитель двигателей РД-171) и украинского «Южмаша» (производитель «Зенитов») была разорвана, а сам проект законсервирован. В 2016 г. S7 Group примерно за $160 млн выкупила проект (корабль Sea Launch Commander, платформу Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, включая товарный знак). Возобновить пуски ракет S7 Space хотела как можно раньше, поэтому, пользуясь статусом частной компании, заключила с «Южмашем» в 2016 г. контракт на создание 12 «Зенитов», но впоследствии была вынуждена разорвать его, поскольку не был решен вопрос с экспортом российских комплектующих на Украину.