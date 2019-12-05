США разрешили транспортировку платформы «Морской старт» S7 в Россию
Госдепартамент США разрешил группе компаний S7 перебазировать плавучий космодром Sea Launch («Морской старт») из Лонг-Бич на территорию России, сообщил в четверг представитель компании. Планируется, что новым местом приписки космодрома станет порт Славянского судоремонтного завода (пос. Славянка вблизи Владивостока). «Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна на Дальний Восток планируется в 2020 г.», – добавили в S7 Space.
Перебазирование платформы Odyssey и всей обеспечивающей пусковой инфраструктуры с территории США являлось одним из принципиальных вопросов, решение которого увязывалось с возобновлением деятельности самого известного государственно-частного космического проекта. Sea Launch изначально был создан для пусков украинских ракет модификации «Зенит». Последний пуск с него состоялся в 2014 г., но из-за крымского кризиса производственная кооперация российского «Энергомаша» (производитель двигателей РД-171) и украинского «Южмаша» (производитель «Зенитов») была разорвана, а сам проект законсервирован. В 2016 г. S7 Group примерно за $160 млн выкупила проект (корабль Sea Launch Commander, платформу Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, включая товарный знак). Возобновить пуски ракет S7 Space хотела как можно раньше, поэтому, пользуясь статусом частной компании, заключила с «Южмашем» в 2016 г. контракт на создание 12 «Зенитов», но впоследствии была вынуждена разорвать его, поскольку не был решен вопрос с экспортом российских комплектующих на Украину.
Менеджер предприятия космической промышленности считает, что покупка Sea Launch изначально выглядела авантюрной: несмотря на технический потенциал, было слишком много подводных камней, препятствующих полноценной эксплуатации космодрома. По информации «РИА Новости», если бы платформа осталась в США, то старты с нее какой-либо другой ракеты были бы практически невозможны: соглашение между Москвой и Вашингтоном предусматривает только пуски «Зенитов», а его перезаключение нереально. Вопрос с разрешением на перебазирование решен, подтверждает собеседник «Ведомостей» в промышленности: теперь нужно подготовить Odyssey к транспортировке и надеяться, что в дело не вмешается форс-мажор.
Параллельно нужно решить вопрос с новым носителем для проекта. В июне делегация S7 Space по приглашению гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетила ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет-носителей «Союз»), где S7 было предложено несколько вариантов, рассказывает топ-менеджер одного из предприятий «Роскосмоса»: либо поставка необходимых компонентов для создания носителя силами самой S7, либо адаптация «Союза-5». Но первый вариант выглядит малореализуемым, признается собеседник: у компании нет опыта создания ракетной техники. Второй вариант логичнее, но здесь S7 Space нужно сформировать точное тактико-техническое задание под ракету, которая ей необходима, полагает он.
По словам источника «Ведомостей», близкого к «Роскосмосу», самарский «Прогресс» готов сделать для проекта Sea Launch модификацию ракеты-носителя «Союз-5», облегчив ее за счет уменьшения топливных баков. Ее возможное название – «Союз-7», что созвучно с названием самой компании Владислава Филева, говорит собеседник.