Регионы не торопятся отменять запреты на митинги у органов власти

Регионы не спешат с отменой законодательных запретов на проведение митингов у зданий органов власти, которые Конституционный суд в ноябре признал незаконными, выяснили юристы проекта «Апология протеста». По их данным, такие запреты были введены в 44 регионах. В их органы прокуратуры и региональные парламенты «Апология» направила обращения с просьбой провести проверку законов о митингах и привести их в соответствие с федеральным законодательством, рассказал «Ведомостям» руководитель проекта Алексей Глухов. Ответы пришли из 32 субъектов. Выяснилось, что большинство из них пока изучают вопрос, а отменены неконституционные запреты лишь в Псковской и Тверской областях. Депутаты Астраханской, Вологодской и Саратовской областей готовы сделать это на ближайших заседаниях. Новгородская и чувашская прокуратуры внесли в парламенты протест с требованием отменить региональные запреты, а прокуратуры Амурской и Магаданской областей даже подготовили соответствующие законопроекты (в Магадане его рассмотрят 20 декабря, сообщил председатель облдумы).