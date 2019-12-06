Регионы не торопятся отменять запреты на митинги у органов власти
Регионы не спешат с отменой законодательных запретов на проведение митингов у зданий органов власти, которые Конституционный суд в ноябре признал незаконными, выяснили юристы проекта «Апология протеста». По их данным, такие запреты были введены в 44 регионах. В их органы прокуратуры и региональные парламенты «Апология» направила обращения с просьбой провести проверку законов о митингах и привести их в соответствие с федеральным законодательством, рассказал «Ведомостям» руководитель проекта Алексей Глухов. Ответы пришли из 32 субъектов. Выяснилось, что большинство из них пока изучают вопрос, а отменены неконституционные запреты лишь в Псковской и Тверской областях. Депутаты Астраханской, Вологодской и Саратовской областей готовы сделать это на ближайших заседаниях. Новгородская и чувашская прокуратуры внесли в парламенты протест с требованием отменить региональные запреты, а прокуратуры Амурской и Магаданской областей даже подготовили соответствующие законопроекты (в Магадане его рассмотрят 20 декабря, сообщил председатель облдумы).
Тульская облдума обещает рассмотреть такой законопроект «в случае его внесения субъектом права законодательной инициативы». В государственно-правовом управлении Воронежской облдумы считают, что местный закон ничего не нарушает, так как ограничивает проведение массовых мероприятий лишь на объектах транспортной инфраструктуры, причем не устанавливая прямого запрета. Организаторам мероприятий «может быть направлено обоснованное предложение об изменении места или времени проведения публичного мероприятия», уточняют воронежские законодатели.
В 12 регионах запросы правозащитников проигнорировали – в том числе и в Республике Коми, хотя установленные именно там ограничения стали поводом для решения Конституционного суда. Лидер фракции КПРФ в Госсовете Коми Олег Михайлов говорит, что коммунисты уже подготовили необходимые поправки и намерены внести их на следующей неделе. Разумеется, это не мешает властям подготовить собственную инициативу, но смысла ждать, пока они это сделают, нет никакого, объясняет депутат: понятно же, что исполнительная власть менее всего заинтересована в отмене установленных ею запретов.
Формально закон отводит региональным властям на исполнение решения Конституционного суда полгода с момента опубликования решения. Но вот внести соответствующий законопроект глава региона должен не позднее чем через два месяца. В противном случае «применяется механизм ответственности, предусмотренный федеральным законодательством» (согласно Уголовному кодексу, злостное неисполнение должностным лицом решения суда карается штрафом до 200 000 руб. или лишением свободы на срок до двух лет).
Месяц – срок достаточный, чтобы оценить уровень готовности властей исправить местный закон, уверен Глухов. В большинстве регионов предпочитают тянуть время, «изучать вопрос» и «сложившуюся практику», хотя серьезного размышления тут явно не требуется – достаточно просто признать недействующим один пункт, подчеркивает правозащитник. Попутно выяснилось, что прокуратура не стала движущей силой процесса и чаще всего просто переправляла обращения «Апологии» в законодательные собрания. А ведь растут риски, что в рамках такого обсуждения на замену уже не действующим ограничениям появятся новые, предупреждает Глухов.
Эрнест Мезак из фонда «Общественный вердикт», добившийся отмены запрета в Конституционном суде, говорит, что де-факто ограничения уже не действуют, но власти изобретают новые способы запрета – так, администрация Сыктывкара отказала оппозиции в проведении митинга на центральной площади под тем предлогом, что там расположена стоянка транспорта. И только через суд удалось добиться отмены запрета. А в Петропавловске-Камчатском основанием для отказа в митинге на площади перед краевым правительством стал пункт постановления Верховного суда, обязывающий получать согласие на акции от собственника участка. Такой пункт действительно есть, но речь в нем идет исключительно о частных территориях, возмущен юрист.