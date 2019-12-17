Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

Кроме того, правительство расширило перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В него вошли девять человек, в том числе депутаты Одесского горсовета Олег Брындак, Александр Иваницкий, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет, Юрий Шумахер и др. При этом из списка были исключены член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юлий Иоффе и гендиректор телеканала «112 Украина» Егор Бенкендорф.