Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины
Правительство России расширило список товаров, которые запрещено ввозить с Украины. В него вошли кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, медицинские трубки, грелки, радиаторы и котлы для центрального отопления.
Кроме того, правительство расширило перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В него вошли девять человек, в том числе депутаты Одесского горсовета Олег Брындак, Александр Иваницкий, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет, Юрий Шумахер и др. При этом из списка были исключены член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юлий Иоффе и гендиректор телеканала «112 Украина» Егор Бенкендорф.
Правительство Украины также во вторник опубликовало распоряжение о подготовке санкций против компаний, находящихся на не подконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. В течение месяца предложения будут внесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Россия ужесточила санкции против Украины через неделю после саммита «нормандской четверки», на котором лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. По его итогам стороны договорились «перезапустить» дипломатические усилия по реализации минских соглашений. Однако президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не смогли договориться по целом ряду вопросов, рассказал позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Последний раз Россия расширяла санкции против Украины в апреле. Это стало ответной мерой на торговые ограничения, введенные украинскими властями. Тогда российское правительство ограничило экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, а также запретило ввозить в Россию украинскую продукцию машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн.