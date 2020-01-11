В Омане впервые за 50 лет сменился правитель

Кабус бен Саид родился в 1940 г. в семье султана Маската Саида бен Таймура. Он был единственным сыном. Султан Кабус получил образование в британской Королевской военной академии. После этого он два года служил в пехотном батальоне британской армии. После султан окончил курсы начальников штабов в Германии и прошел специальную подготовку по изучению системы местного самоуправления в Великобритании. В 1965 г., после его возвращения на родину, он был отправлен под домашний арест, в июле 1970 г. Кабус бен Саид пришел к власти в результате госпереворота. Кабус бен Саид не имел прямых наследников. С 2015 г. султан проходил лечение от рака на родине и за границей.