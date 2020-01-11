В Омане впервые за 50 лет сменился правитель
Новым султаном Омана избран 66-летний министр культуры страны Хейсам бен Тарик Саид, передает Reuters со ссылкой на гостелевидение султаната. Он пообещал продолжить миролюбивую политику его предшественника, двоюродного брата – султана Кабуса бен Саида, который правил монархией на протяжении последних 50 лет.
Решение о назначении нового султана было принято советом правящей семьи. Во время принесения присяги новый султан заявил, что будет двигаться «вперед благородным путем султана Кабуса бен Саида в развитии и прогрессе султаната».
Кабус бен Саид умер в пятницу вечером, 10 января, в возрасте 79 лет. Его похоронили утром 11 января. В стране объявлен трехдневный траур. Не работают государственные и частные организации.
Кабус бен Саид родился в 1940 г. в семье султана Маската Саида бен Таймура. Он был единственным сыном. Султан Кабус получил образование в британской Королевской военной академии. После этого он два года служил в пехотном батальоне британской армии. После султан окончил курсы начальников штабов в Германии и прошел специальную подготовку по изучению системы местного самоуправления в Великобритании. В 1965 г., после его возвращения на родину, он был отправлен под домашний арест, в июле 1970 г. Кабус бен Саид пришел к власти в результате госпереворота. Кабус бен Саид не имел прямых наследников. С 2015 г. султан проходил лечение от рака на родине и за границей.
Султан Хейсам был назначен министром культуры Омана в 2002 г. До этого с 1986 г. он занимал различные руководящие посты, был генсекретарем страны, работал в министерстве иностранных дел Омана. Помимо этого он также был ответственным за реализацию программы экономического развития Омана до 2040 г.