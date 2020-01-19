Вслед за Россией и Турцией мирить Ливию взялась Европа
Проходящая в воскресенье в Берлине конференция по мирному урегулированию в Ливии оказалась весьма представительной. Помимо лидеров конфликтующих сторон – главы Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара – в столицу Германии прибыли делегации более десятка стран, причем Россию, Францию и Турцию представляли их президенты, а Германию, Великобританию и Италию – главы правительств.
Конференции предшествовала встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, ранее призвавших ПНС и ЛНА к прекращению огня. Путин констатировал, что в целом «обе стороны прислушались к призыву и крупномасштабные боевые действия прекращены». Эрдоган же настаивал на том, что Хафтар, не подписавший соглашение о перемирии на встрече в Москве 13 января, является сторонником «военного разрешения вопроса» и должен отказаться от «своего агрессивного поведения».
По словам дипломатического источника «Ведомостей», прибытие Хафтара в Берлин дает надежду на то, что стороны при помощи посредников смогут согласовать взаимоприемлемые параметры для выхода на подписание юридических документов. Перспектива прямого контакта главы ПНС и командующего ЛНА невелика, но это сейчас не главное, говорит собеседник «Ведомостей»: оставить их договариваться тет-а-тет слишком рискованно, нужен понятный механизм внешнего контроля. Он уже разработан, сообщил в воскресенье генсек ООН Антониу Гутерриш: в берлинском коммюнике предусмотрен конкретный механизм последующих действий для поддержания динамики и отслеживания прогресса. Заниматься этим будут четыре наблюдательные группы, поясняет собеседник «Ведомостей».
Европейцев война в Ливии беспокоит в первую очередь потому, что они опасаются новой волны мигрантов, пишет немецкий Der Spiegel: из Ливии в Европу в последние годы приехало больше всего беженцев по сравнению с другими североафриканскими странами. Поэтому задача Берлина в ходе конференции – «дать понять, что текущий конфликт – это уже дело не только Ливии, но и ее соседей, а также угроза безопасности и стабильности во всем средиземноморском регионе», цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) особого посланника ООН в Ливии Гассана Саламе. Но главными игроками в ливийском урегулировании остаются Путин и Эрдоган, от которых зависит, произойдет ли в Европе новый всплеск миграционного кризиса, указывает FAZ.
Правда, представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт заранее предупредил, что на конференции «не будет найдено решения ливийского кризиса, это лишь начало политического процесса», передает Die Süddeutsche Zeitung. При этом, если стороны договорятся о прекращении огня, кто-то должен будет контролировать его соблюдение, подчеркивает FAZ. В связи с этим министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала возможным участие в миротворческой миссии немецких военных. Но даже если соглашение о прекращении огня будет достигнуто, «остается риск, что некоторые участники просто «поиграют» в дипломатию, а потом продолжат спонсировать и поддерживать войну, из которой они извлекают выгоду», цитирует Al Jazeera эксперта Международной кризисной группы Клаудию Газзини.