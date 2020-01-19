Вслед за Россией и Турцией мирить Ливию взялась Европа

Европейцев война в Ливии беспокоит в первую очередь потому, что они опасаются новой волны мигрантов, пишет немецкий Der Spiegel: из Ливии в Европу в последние годы приехало больше всего беженцев по сравнению с другими североафриканскими странами. Поэтому задача Берлина в ходе конференции – «дать понять, что текущий конфликт – это уже дело не только Ливии, но и ее соседей, а также угроза безопасности и стабильности во всем средиземноморском регионе», цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) особого посланника ООН в Ливии Гассана Саламе. Но главными игроками в ливийском урегулировании остаются Путин и Эрдоган, от которых зависит, произойдет ли в Европе новый всплеск миграционного кризиса, указывает FAZ.