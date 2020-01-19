О чем договорились участники конференции по Ливии. Главное
В Берлине завершились переговоры по Ливии, продолжавшиеся около четырех часов. В них приняли участие делегации Германии, России, Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.
Кроме того, в Берлине присутствовали ливийские лидеры Файез Саррадж и противостоящий ему Халифа Хафтар — правда, за стол переговоров они пока так и не сели.
По итогам конференции участники подписали коммюнике, закрепляющие основные договоренности. Теперь это соглашение должно быть одобрено ливийскими лидерами.
Вот о чем удалось договориться участникам конференции:
Они согласились, что конфликт в Ливии можно урегулировать только политическим путем.
Определились с тем, кто войдет в состав комиссии по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня в Ливии, и намерены сделать этот режим более устойчивым, чем сейчас.
Еще одной задачей этой комиссии станет определение разграничительной линии между силами Правительства национального согласия под руководством Саррадж и Ливийской национальной армии Хафтара.
Будет создан военный комитет, в который войдут по пять представителей Сарраджа и Хафтара. Он будет заниматься выработкой конкретных мер доверия между сторонами конфликта.
Военный комитет по урегулированию в Ливии соберется в Женеве в следующие несколько дней.
Участники конференции договорились воздержаться от оказания военной поддержки сторонам конфликта. В первую очередь речь идет о поставках оружия.
Также достигнута договоренность о защите нефтяных объектов в Ливии.
Согласованный в Берлине документ будет одобрен Советом Безопасности ООН и станет частью политического процесса урегулирования.
В феврале будет запущен политический диалог под эгидой ООН.
Встреча по экономическим реформам в Ливии пройдет в течение двух-трех недель.