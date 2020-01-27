Гендиректор «Сухого» уйдет в отставку до конца недели
В компании «Сухой», одном из крупнейших холдингов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), произойдет смена генерального директора. Уже в четверг совет директоров освободит от занимаемой должности гендиректора «Сухого» 58-летнего Игоря Озара, сообщили «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности. Перестановки происходят на фоне адаптации ОАК к корпоративным стандартам «Ростеха», подразумевающим внедрение института управляющих директоров отраслевых предприятий, а также создание из ОАК общей управляющей компании под руководством Юрия Слюсаря (30 декабря 2019 г. совет директоров ОАК переназначил его на пост гендиректора на пятилетний срок), уточнил один из собеседников «Ведомостей». По данным «РИА Новости», сам Озар с 23 января находится на больничном, а его обязанности исполняет первый заместитель Михаил Стрелец. В ОАК и аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонную промышленность, от комментариев воздержались.
Озар с 1999 г. занимал должность заместителя гендиректора по экономике и финансам ОКБ «Сухого» (затем ОКБ стало частью холдинга «Сухой»), а потом исполнительного директора ОКБ. В июне 2011 г. его непосредственный начальник Михаил Погосян покинул холдинг «Сухой» в связи с назначением на пост президента ОАК, а Озар был назначен на его место. В состав холдинга «Сухой» помимо ОКБ входят Новосибирский авиационный завод (НАЗ) и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ). За последнее десятилетие эти два предприятия распределили между собой самую большую загрузку по линии военного производства в области боевой авиации, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к Минобороны России: в рамках гособоронзаказа КнААЗ произвел 88 серийных истребителей Су-35С, а НАЗ завершает выполнение контрактов на поставку ВКС России 134 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Будущее КнААЗа связывается с истребителем пятого поколения Су-57 – в августе 2019 г. Минобороны подписало контракт на 76 истребителей на сумму свыше 150 млрд руб., хотя ранее речь шла всего о 12–15 таких машинах.
Озар – опытный менеджер, который много сделал для военной авиации в целом, но неудачи последнего времени сыграли свою роль в отставке, полагает чиновник аппарата правительства. Например, первый серийный Су-57 военные должны были получить в конце декабря 2019 г., но буквально за несколько дней до торжественной церемонии он разбился. В итоге передача первого Су-57 в войска была отложена на 2020 г., что было негативно воспринято военными, знает собеседник «Ведомостей». На это наложились сложности с загрузкой мощностей НАЗа – готовящийся к подписанию новый контракт на Су-34 будет меньшего объема, чем предыдущий, что автоматически ставит вопрос об экономической целесообразности сохранения производства бомбардировщиков в Новосибирске. Решить эти проблемы в перспективе доверят скорее всего директору одного из холдингов, входящих в периметр авиационного кластера «Ростеха», полагает человек, близкий к Минобороны.