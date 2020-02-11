Отставки губернаторов будут зависеть от одобрения регионами поправок в Конституцию

Зависимость судьбы губернаторов от голосования по конституционным поправкам действительно есть, но она иная, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к Кремлю: «Например, если Орлов в Архангельской области останется и будет отвечать за голосование, то народ может негатив в отношении него перенести на поправки и проголосовать против. Еще один вопрос — есть ли там сейчас команда, которая возьмет под крыло нового губернатора в случае ухода Орлова и сможет организовать работу по голосованию. То есть все упирается в подобные развилки, каждая из которых имеет те или иные риски». Поэтому не исключено, что в регионах, где губернаторы сменятся, голосование будет организовывать полпредство президента в федеральном округе, допускает собеседник. Понятно, что лучшее время для кадровых замен губернаторов — это конец февраля — начало марта, добавляет он: «Но сейчас в повестке доминирует вопрос организации голосования по поправкам, а губернаторские проблемы на периферии. К тому же неактивна и региональная повестка — нет экологических протестов или акций оппозиции, также на настроения людей положительно повлияла смена правительства».