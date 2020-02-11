Отставки губернаторов будут зависеть от одобрения регионами поправок в Конституцию
От уровня одобрения президентских поправок в Конституцию в ходе всероссийского опроса будет зависеть принятие кадровых решений в губернаторском корпусе. Об этом говорится в очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» холдинга «Минченко Консалтинг». Среди потенциальных отставников эксперты называют губернаторов Игоря Орлова (Архангельская область), Александра Богомаза (Брянская область), Сергея Ситникова (Костромская область), Ивана Белозерцева (Пензенская область), Алексея Островского (Смоленская область) и Владимира Илюхина (Камчатский край) — именно в этих регионах выборы пройдут осенью 2020 года. Все эти губернаторы находятся в «красной зоне», а всего в ней 13 глав регионов. К числу возможных кандидатов на уход эксперты также относят главу Калужской области Анатолия Артамонова, который имеет крепкие позиции в регионе — он может перейти «на работу на федеральный уровень». Среди самых устойчивых губернаторов — Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Между тем, большинство глав регионов повысили свою устойчивость, говорится в рейтинге: «Для тех, кому в 2020 году еще не предстоят выборы, это связано в первую очередь со стабилизацией ситуации внутри элитных групп, складыванием ситуативных коалиций поддержки и снижением конфликтности с федеральными группами влияния». Кроме происходящей «консолидации региональных элит в период транзита политического режима», дополнительным фактором повышения устойчивости эксперты считают подготовку к опросу граждан по поправкам в Конституцию.
Оценивая рейтинг устойчивости губернаторов, эксперты учитывали поддержку главы региона внутри «Политбюро 2.0», наличие больших проектов, в которые он так или иначе вовлечен, степень конкуренции за регион между элитными группами, близость окончания полномочий губернатора, его конфликты с федеральными и региональными элитами, давление силовых ведомств и уровень политического менеджмента.
Чем меньше у губернатора времени до истечения полномочий, тем больше шансов на отставку, поясняет политолог Евгений Минченко. По его мнению, голосование по изменениям в Конституцию может стать для кого-то последним шансом сохранить свой пост, показав высокий уровень управления политическим пространством в регионе и обеспечив высокий уровень одобрения президентских поправок: «То есть очевидные отставники уйдут до голосования, а кто-то может остаться в подвешенном состоянии». Сейчас к регионам меньше внимания, отмечает политолог: «В прошлом году губернаторы, шедшие на новый срок, избрались хорошо, поэтому вопрос — стоит ли сейчас экспериментировать с кадровыми заменами. Понятно, что там, где отставки давно назрели, губернаторов уберут. Но поскольку сейчас все внимание переключено на Конституцию, то у некоторых губернаторов, у которых не было раньше шансов остаться, они появляются». В то же время мотивация «на снос» губернаторов снижена из-за неожиданных кадровых решений, добавляет Минченко: «Результат может быть непредсказуемым: убираешь кого-то — но ставишь преемника уже не ты, а другая группа».
Зависимость судьбы губернаторов от голосования по конституционным поправкам действительно есть, но она иная, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к Кремлю: «Например, если Орлов в Архангельской области останется и будет отвечать за голосование, то народ может негатив в отношении него перенести на поправки и проголосовать против. Еще один вопрос — есть ли там сейчас команда, которая возьмет под крыло нового губернатора в случае ухода Орлова и сможет организовать работу по голосованию. То есть все упирается в подобные развилки, каждая из которых имеет те или иные риски». Поэтому не исключено, что в регионах, где губернаторы сменятся, голосование будет организовывать полпредство президента в федеральном округе, допускает собеседник. Понятно, что лучшее время для кадровых замен губернаторов — это конец февраля — начало марта, добавляет он: «Но сейчас в повестке доминирует вопрос организации голосования по поправкам, а губернаторские проблемы на периферии. К тому же неактивна и региональная повестка — нет экологических протестов или акций оппозиции, также на настроения людей положительно повлияла смена правительства».
Во всех регионах ситуация разная — Орлова или Ситникова отставят вне зависимости от чего-либо, рассуждает политолог Виталий Иванов: «Проблемы Орлова все знают, его собирались отставить осенью, но потом было решено отсрочить губернаторопад. Его отставка из серии «вода мокрая». Ситников и Илюхин тоже очевидные кандидаты на отставку». Богомаз только недавно возглавил брянское отделение «Единой России» — если бы к нему были серьезные претензии, этого бы не произошло, продолжает эксперт: «Говорят, что Богомаз ориентирован на [экс-премьера] Дмитрия Медведева, но тому сейчас не до губернаторских раскладов». Отставка Островского маловероятна — нет смысла провоцировать ЛДПР перед голосованием по поправкам, по Белозерцеву решения пока, видимо, нет, продолжает Иванов.
В целом же, по его мнению, ничего нового в этом рейтинге нет: «Это, грубо говоря, выжимка из того, что писали профильные Telegram-каналы в последние полгода — у всех этих губернаторов истекают полномочия, они автоматически провисают, соответственно, встает и вопрос об отставке». Иванов согласен с тем, что сейчас приоритетом для федерального центра является конституционная реформа и голосование по ней, но в зависимость отставок от итогов голосования за поправки он не верит: «Отставки будут до голосования. Чтобы тебя отставили после, нужно очень постараться. Но в любом случае,если у губернатора есть поддержка в Москве, то за него кто-нибудь заступится». Главный же фактор, влияющий на отставки губернаторов, — это интерес к региону со стороны тех или иных федеральных игроков, уверен эксперт.