Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией
Присоединение Белоруссии к России в обмен на единые цены на энергоносители – на это намекает российское руководство, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. При этом Лукашенко выразил уверенность, что жители стран никогда не захотят идти по этому пути, передает его слова белорусское государственное информагентство «БелТА».
Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, заверил Лукашенко: «Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях».
«Ведомости» отправили запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
О плане присоединения Белоруссии к России ранее написал Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, президент России Владимир Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву, объединив Россию и Белоруссию, что позволило бы российскому лидеру обойти ограничения президентских сроков и стать лидером нового Союзного государства. Близкие к Кремлю источники рассказали Bloomberg, что Лукашенко категорически против такой идеи. Белоруссия теперь расплачивается за отказ: Россия не соглашается поставлять ей нефть на льготных условиях, отметило издание.
Публикацию Bloomberg в тот же день опровергли в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не предлагал Лукашенко объединить две страны. «Они говорили об углублении союзной интеграции», – сказал Песков.
С 1 января 2020 г. российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Белоруссию. Они не смогли заключить контракты с «Белнефтехимом» из-за разногласий в цене. После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.