Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией

О плане присоединения Белоруссии к России ранее написал Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, президент России Владимир Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву, объединив Россию и Белоруссию, что позволило бы российскому лидеру обойти ограничения президентских сроков и стать лидером нового Союзного государства. Близкие к Кремлю источники рассказали Bloomberg, что Лукашенко категорически против такой идеи. Белоруссия теперь расплачивается за отказ: Россия не соглашается поставлять ей нефть на льготных условиях, отметило издание.