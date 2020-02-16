Контракт на доставку американцев на МКС может быть подписан в апреле
Госкорпорация «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) могут подписать контракт на покупку мест для двух астронавтов на космических кораблях «Союз» уже в апреле. Об этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил журналистам в пятницу. «Вопрос практически решен. Надо просто положить его на бумагу и под ним расписаться», – сказал он. Невзирая на то что заявка на покупку мест пришла крайне поздно, «Роскосмос» все равно смог изыскать возможность для оказания помощи американским коллегам в части пилотируемой программы Международной космической станции (МКС), заявил «Ведомостям» официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.
По словам человека, близкого к «Роскосмосу», принципиальные договоренности между сторонами действительно достигнуты: два места на кораблях, стартующих к МКС в IV квартале 2020 г. («Союз МС-17») и II квартале 2021 г. («Союз МС-18)», обойдутся NASA примерно в $170 млн. Само подписание контракта может состояться перед запуском космического корабля «Союз МС-16» с космодрома Байконур, намеченным на 9 апреля, говорит собеседник. В этот день к МКС отправятся россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американец Крис Кэссиди. На Байконуре ожидают прибытия руководителя NASA по пилотируемым программам Дугласа Ловерро и посла США в России Джона Салливана, добавляет человек на космодроме: вероятно, в их присутствии и будет поставлена точка с подписанием нового соглашения на покупку мест для американских астронавтов.
История с подписанием дополнительного контракта на доставку астронавтов к МКС тянулась на протяжении нескольких лет и напрямую увязывалась с готовностью пилотируемых кораблей Dragon-2 (Crew Dragon) компании SpaceX и Starliner компании Boeing. Однако официальное обращение от главы NASA Джима Бранденстайна поступило в «Роскосмос» лишь в октябре 2019 г.: в нем он впервые признал задержку в создании коммерческих кораблей для доставки американских экипажей на МКС. Обе программы разрабатываются с 2014 г., но на протяжении всего этого времени постоянно сталкивались со сложностями. Например, запуск Starliner в декабре 2019 г. оказался неудачным из-за серьезных проблем с программным обеспечением – именно из-за них корабль оказался на нерасчетной орбите, что в итоге не позволило ему состыковаться с МКС. До сих пор неизвестно, сколько времени потребуется на устранение проблем и когда реально возможно возобновление программы в целом.
Перспективы Crew Dragon более прозрачны, считает человек, причастный к программе МКС: специалисты SpaceX устранили недочеты, возникшие в ходе беспилотного полета корабля в марте 2019 г., что открывает им путь к началу летных испытаний в составе экипажа уже в этом году (по информации «РИА Новости», полет может состояться 20 мая). Более того, в SpaceX перешел бывший чиновник NASA Билл Герстенмайер, специализировавшийся в агентстве именно на пилотируемой программе. Это очень ценное кадровое приобретение, полагает собеседник «Ведомостей»: Герстенмайер не только сильный лоббист, обладающий широкими связями, но и грамотный технический специалист.