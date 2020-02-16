Контракт на доставку американцев на МКС может быть подписан в апреле

История с подписанием дополнительного контракта на доставку астронавтов к МКС тянулась на протяжении нескольких лет и напрямую увязывалась с готовностью пилотируемых кораблей Dragon-2 (Crew Dragon) компании SpaceX и Starliner компании Boeing. Однако официальное обращение от главы NASA Джима Бранденстайна поступило в «Роскосмос» лишь в октябре 2019 г.: в нем он впервые признал задержку в создании коммерческих кораблей для доставки американских экипажей на МКС. Обе программы разрабатываются с 2014 г., но на протяжении всего этого времени постоянно сталкивались со сложностями. Например, запуск Starliner в декабре 2019 г. оказался неудачным из-за серьезных проблем с программным обеспечением – именно из-за них корабль оказался на нерасчетной орбите, что в итоге не позволило ему состыковаться с МКС. До сих пор неизвестно, сколько времени потребуется на устранение проблем и когда реально возможно возобновление программы в целом.