Миссия корабля Starliner осталась недовыполненной
Американский космический корабль Starliner совершил в воскресенье в 15.57 по московскому времени успешную посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Как сообщило NASA, перед этим на спускаемой капсуле корабля в штатном режиме раскрылись парашюты, что позволило избежать повреждения аппарата при соприкосновении с землей (до этого все американские корабли совершали посадку на воду).
LANDING CONFIRMED— NASA (@NASA) 22 декабря 2019 г.
The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB
Корабль Starliner, созданный компанией Boeing для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, был запущен 20 декабря к Международной космической станции (МКС) ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ракета успешно вывела тестовый непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на корабле возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей. В результате аппарат вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС, перерасходовал топливо и стыковка с МКС стала невозможной. По словам человека, близкого к «Роскосмосу», в пятницу специалисты госкорпорации поддерживали постоянный контракт с американскими коллегами – прежде всего из-за того, что стыковочный процесс напрямую связан с вопросами безопасности самой МКС.
В воскресенье корабль начал схождение с орбиты высотой 250 км, включив двигатели на торможение за 30 минут до посадки. При этом точное время посадки еще накануне было неизвестно, говорит человек, причастный к работе МКС: она планировалась в промежутке от 14 до 22 часов по московскому времени, а это свидетельствовало о том, что американские специалисты не знали, на каком именно витке начнется сход корабля с орбиты. По информации собеседника «Ведомостей», полученной из Хьюстона, основные причины неудачи со стыковкой кроются в двигательной системе и связаны с проблемами в расчетах, необходимых для управления движками.
В рамках контракта с NASA Boeing получил более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Корабль предназначен для экипажа из семи человек. В ходе испытательного полета Starliner должен был 21 декабря в автоматическом режиме состыковаться с МКС, доставив на ее борт около 270 кг груза, в том числе продукты питания, одежду и подарки к Рождеству для экипажа. Другая компания – SpaceX – по аналогичному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в марте уже выполнил первый беспилотный испытательный полет на станцию в автоматическом режиме.
Накануне запуска Starliner гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация предоставит NASA два места на кораблях «Союз-МС» для полетов к МКС в 2020 и 2021 гг. Это позволит агентству иметь как минимум одного американского астронавта на МКС до сентября 2021 г. на случай задержек стартов пилотируемых кораблей США.