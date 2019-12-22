Миссия корабля Starliner осталась недовыполненной

В воскресенье корабль начал схождение с орбиты высотой 250 км, включив двигатели на торможение за 30 минут до посадки. При этом точное время посадки еще накануне было неизвестно, говорит человек, причастный к работе МКС: она планировалась в промежутке от 14 до 22 часов по московскому времени, а это свидетельствовало о том, что американские специалисты не знали, на каком именно витке начнется сход корабля с орбиты. По информации собеседника «Ведомостей», полученной из Хьюстона, основные причины неудачи со стыковкой кроются в двигательной системе и связаны с проблемами в расчетах, необходимых для управления движками.