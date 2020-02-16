«Наше желание – провести выборы в Крыму». Что сказал Зеленский на конференции в Мюнхене

О коррупции на Украине: «Мы боремся с коррупцией каждый день. Но, пожалуйста, прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной. Потому что с сегодняшнего дня это уже неправда. <...> Посмотрите на нашу команду – там есть разные люди. Что мы украли? Все деньги, которые я имею, я заработал своим талантом. И у нас теперь новая команда, и никто из нас ничего не украл у правительства, у налогоплательщиков».