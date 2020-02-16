«Наше желание – провести выборы в Крыму». Что сказал Зеленский на конференции в Мюнхене
Президент Украины Владимир Зеленский впервые принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 14–16 февраля. Политик выступил перед участниками конференции и украинской делегацией, ответил на вопросы иностранных журналистов и провел ряд встреч – с директором-распорядителем МВФ, генсеком НАТО, американскими сенаторами и премьером Баварии. Собрали самые яркие высказывания Зеленского на конференции в Мюнхене.
О выборах в Донбассе: «Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной, всем миром легитимными. И они не могут быть таковыми, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля нашей границы».
О желании провести выборы в Крыму: «Наше желание – провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 г., хотелось бы и в Крыму».
О конфликте в Донбассе: «Я хочу обратить внимание, что не совсем корректно говорить "война в Украине". Это – война в Европе. И она, вместе с аннексией Крыма, уже длится столько же, как и Вторая мировая война, представьте себе. <...> В первый день своего президентства я откровенно сказал: "Не мы начали эту войну. Но нам ее заканчивать».
О прекращении огня в Донбассе: «Считаю, что без полной и устойчивой тишины невозможно двигаться к решению каких-либо политических вопросов на этих территориях. Настаиваю: на украинских территориях. В то же время мы точно знаем, что на Донбассе обязательно установится мир. А формулировка, которая мне не нравится, – "временно неподконтрольные территории" – навсегда исчезнет. Это будет значить, что мы все вернули домой».
Об удерживаемых лицах: «Мы не можем останавливаться, пока более 200 украинцев до сих пор удерживаются в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более 100 украинцев и крымских татар удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации».
Зеленский пожал руку зрителю, уходящему с его выступления
Во время выступления Зеленского в Мюнхене один из зрителей попытался тихо покинуть зал. «Неинтересно?» – прервав свой ответ, обратился к нему Зеленский. В зале засмеялись, выходивший мужчина повернулся к президенту и протянул ему руку, Зеленский ответил на рукопожатие.
О коррупции на Украине: «Мы боремся с коррупцией каждый день. Но, пожалуйста, прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной. Потому что с сегодняшнего дня это уже неправда. <...> Посмотрите на нашу команду – там есть разные люди. Что мы украли? Все деньги, которые я имею, я заработал своим талантом. И у нас теперь новая команда, и никто из нас ничего не украл у правительства, у налогоплательщиков».
О парижских договоренностях: «Наша ключевая задача сегодня – обеспечить неукоснительное выполнение достигнутых в Париже договоренностей. Украина готова и работает над этим каждый день. Мы шаг за шагом движемся по пути к миру. Но это дорога с двусторонним движением, и мы ждем встречных шагов».
О популярности в США: «В моей прошлой жизни, в моей предыдущей профессии я, честно говоря, был продюсером, сценаристом или актером, я мечтал получить "Оскар". Я хотел быть очень популярным в США. Сейчас я очень популярен в США. Но такой популярности я не желал».