Москва выдвинула условие для второй встречи Путина и Зеленского

Пока ни по одному из пунктов тех соглашений прогресса нет, сказал Лавров. В частности, «тормозится Киевом» разведение сил и средств на линии соприкосновения. Министр рассказал, что на парижском саммите именно по настоянию президента Украины Владимира Зеленского было согласовано разведение сил и средств в трех новых пунктах (вместо предварительно одобренного всеми разведения по всей линии соприкосновения): «Эти три конкретных пункта до сих пор согласовываются». Нет подвижек и по вопросу о разминировании. Все эти сложности объясняются нежеланием Киева напрямую говорить с руководством непризнанных республик Донбасса, хотя обязательство наладить диалог предусмотрено минскими соглашениями, отметил Лавров. Кроме того, не включена в украинское законодательство так называемая формула Штайнмайера и не закреплен в законодательстве особый статус Донбасса. Наконец, до саммита нужно подготовить решения, которые будут на нем приняты, добавил министр. Решения предыдущего саммита также были согласованы заранее.