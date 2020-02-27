Поправки в Конституцию вступят в силу сразу после их одобрения россиянами

Желание Путина, чтобы поправки вступили в силу сразу, объясняется уже тем, что он сам все это предложил, говорит эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Видимо, он хочет заготовить инфраструктуру транзита заранее. Конструкция есть, и надо жить в соответствии с ней, хотя единственный интересный момент – это Госсовет и кто будет его начальником, что пока непонятно». Возможно, это связано еще и с тем, что поправки должны возбудить общественное мнение в пользу Путина, хотя эффект будет коротким, считает эксперт: «Ему хочется, чтобы давление в политических трубах было постоянно. Диалог с Клишасом, вероятно, и был инсценирован, чтобы президент мог показать свою решимость к быстрым изменениям системы». Смысла же в досрочных выборах Колесников не видит: «Парламентские выборы скоро, лучше к ним человечески подготовиться, проведя такой пиар-ход до очередной оппозиционной волны. И в президентских выборах смысла нет – Путин просто поработает президентом с огромными полномочиями».