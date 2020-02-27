Поправки в Конституцию вступят в силу сразу после их одобрения россиянами
Прошедшая в среду встреча Владимира Путина с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию заметно отличалась от предыдущей. 13 февраля члены группы высказывали свои предложения, а президент давал им предварительную оценку: «полностью согласен», «тут юристы должны подумать» или «а вот это, мне кажется, не стоит». На этот же раз первыми выступили руководители рабочих подгрупп и все их поправки Путин однозначно одобрил.
В частности, теперь в Конституции будет записано, что «дети являются важнейшим достоянием» России, а правительство защищает традиционные семейные ценности, включая «брак как союз между мужчиной и женщиной». Конституционный суд сможет разрешать не исполнять в России решения не только межгосударственных органов, но и иностранных судов и арбитражей, а действия по отчуждению территорий и призывы к этому будут запрещены. Наконец, ряд поправок, предлагавшихся ранее для преамбулы, будут частично учтены в других статьях, где, например, появятся упоминания о борьбе с фальсификацией истории и о русском языке как «языке государствообразующего народа».
Единственным из статусных выступающих, кому президент сказал нет, оказался сенатор Андрей Клишас. Он заявил, что, поскольку поправки меняют полномочия избранного в 2018 г. президента, они должны вступить в силу после новых президентских выборов. Путин возразил, что для того он и предложил общероссийское голосование, чтобы поправки одобрил народ, а если он одобрит, то и вступить в силу они должны сразу после подведения итогов голосования.
В рабочей группе много говорили о порядке вступления в силу разных поправок, пояснил журналистам после встречи председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников: «Разные органы власти меняют свой облик не одновременно. Поэтому мы обсуждали вопрос о том, что новая компетенция президента вступит в силу после выборов президента, а ряд норм, посвященных парламенту, – после выборов парламента». Депутат также сообщил, что Путин согласился провести общероссийское голосование 22 апреля: эта дата выбрана как средняя между Пасхой, завершающей Великий пост у православных (19 апреля), и началом Рамадана у мусульман (24 апреля). Второе чтение поправок в Думе запланировано на 10 марта, а третье, вероятнее всего, пройдет на следующий день, добавил Крашенинников.
Желание Путина ввести изменения в силу немедленно человек в рабочей группе объясняет тем, что эти поправки были инициативой президента, потому он и решил опробовать их на себе. Но каких-то фундаментальных изменений и, в частности, обновления только что назначенного правительства ожидать не стоит, считает собеседник.
Президент может начать реализацию поправок с заполнения его квоты в Совфеде, предполагает политолог Евгений Минченко. Вероятность обновления правительства и досрочных выборов в Думу тоже есть, считает он: «Но, я так понимаю, окончательное решение еще не принято. Хотя ряд моих знакомых политиков ведут себя так, как будто выборы будут досрочными».
Акцент на вопросе о вступлении поправок в силу – это еще один мотив, который придает значимость голосованию и его легитимирующей роли, полагает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Народ как источник власти дает возможность вступления в силу поправок о новой системе власти, обновляет мандат полномочий и президента, и парламента. И было бы странно, если бы закон с названием «О вопросах организации публичной власти» начал бы действовать, по сути, только после новых парламентских и президентских выборов». С политической и организационной точки зрения это тоже создавало бы сложности, отмечает эксперт: «Новые полномочия вроде бы есть, а применяться не могут, тогда как для системы важно получить практический опыт применения новых норм и полномочий, чтобы понять, как это работает, насколько обеспечивает устойчивость системы, баланс властей и центров влияния, нужны ли еще какие-то уточнения».
Желание Путина, чтобы поправки вступили в силу сразу, объясняется уже тем, что он сам все это предложил, говорит эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Видимо, он хочет заготовить инфраструктуру транзита заранее. Конструкция есть, и надо жить в соответствии с ней, хотя единственный интересный момент – это Госсовет и кто будет его начальником, что пока непонятно». Возможно, это связано еще и с тем, что поправки должны возбудить общественное мнение в пользу Путина, хотя эффект будет коротким, считает эксперт: «Ему хочется, чтобы давление в политических трубах было постоянно. Диалог с Клишасом, вероятно, и был инсценирован, чтобы президент мог показать свою решимость к быстрым изменениям системы». Смысла же в досрочных выборах Колесников не видит: «Парламентские выборы скоро, лучше к ним человечески подготовиться, проведя такой пиар-ход до очередной оппозиционной волны. И в президентских выборах смысла нет – Путин просто поработает президентом с огромными полномочиями».