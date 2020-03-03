Комитет Госдумы одобрил поправки в Конституцию о Боге и детях
Поправки президента в Конституцию о Боге, детях как достоянии Российской Федерации и браке как союзе между мужчиной и женщиной одобрил комитет Госдумы по госстроительству на заседании 3 марта.
Среди других одобренных на комитете поправок президента – защита суверенитета России и запрет на отчуждение территорий России, а также призывы к таким действиям. Появляется идеологическая статья 67.1. Согласно этой статье Россия является правопреемником СССР на своей территории. Сюда же добавляется упоминание Бога: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». В ней же говорится, что Россия чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды, «умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». В этой же статье указывается, что дети становятся «достоянием Российской Федерации». Депутат ЛДПР Сергей Иванов удивился формулировке, спросив, нельзя ли было прописать, например, что «воспитание детей является важнейшей задачей государства». На это председатель комитета Павел Крашенинников возразил, что это очень важная норма. «Обозначили детей как вещь», – сказал Иванов. Также в ст. 72 (о совместном ведении России и субъектов) Конституции теперь вводится пункт, который устанавливает, что брак – это союз мужчины и женщины.
Идеологические поправки добавляются и в ст. 68 Конституции – там указывается, что государственным языком в России является русский язык как «язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов». А культура в России становится уникальным наследием многонационального народа и охраняется государством. Еще одна поправка предполагает, что Россия оказывает поддержку соотечественникам, которые проживают за рубежом. Также вводится статья, что Россия «принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства». Иванов поинтересовался, почему это оказывается в главе о федеративном устройстве, и уточнил, вписывается ли теперь в Конституцию обязанность России «помирить арабов и израильтян»: «Почему это все оказывается в главе о федеративном устройстве».
Одобренные поправки президента вводят в Конституцию гарантию того, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, а пенсионное обеспечение в России строится на основе принципов «всеобщности, справедливости и солидарности поколений», а индексация пенсий должна производиться не реже раза в год.
Поправки сенатора Андрея Клишаса и Крашенинникова вводят понятие федеральных территорий в России, организация власти в них устанавливается федеральным законом. По словам Крашенинникова, это могут быть закрытые территориальные образования, военные городки.
В отклоненных поправках коммунисты предлагали закрепить национализацию, а «Справедливая Россия» – закрепление прежнего пенсионного возраста и выделение каждому жителю Россию по 1 га земли для строительства дома и ведения хозяйства. «Душой за, особенно в Одинцовском районе», – пошутил один из депутатов на заседании комитета по поводу поправки об 1 га на человека.
4 марта состоится еще одно заседание комитета, где будет рассмотрена процедура вступления в силу поправок, а также будут обсуждены поправки в целом. Второе чтение законопроекта пройдет 10 марта, а третье – 11 марта. В этот же день законопроект должен одобрить Совет Федерации, говорил Клишас. Крашенинников не исключал, что уже 12 марта законопроект будет одобрен двумя третями региональных парламентов.