Комитет Госдумы одобрил поправки в Конституцию о Боге и детях

Среди других одобренных на комитете поправок президента – защита суверенитета России и запрет на отчуждение территорий России, а также призывы к таким действиям. Появляется идеологическая статья 67.1. Согласно этой статье Россия является правопреемником СССР на своей территории. Сюда же добавляется упоминание Бога: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». В ней же говорится, что Россия чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды, «умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». В этой же статье указывается, что дети становятся «достоянием Российской Федерации». Депутат ЛДПР Сергей Иванов удивился формулировке, спросив, нельзя ли было прописать, например, что «воспитание детей является важнейшей задачей государства». На это председатель комитета Павел Крашенинников возразил, что это очень важная норма. «Обозначили детей как вещь», – сказал Иванов. Также в ст. 72 (о совместном ведении России и субъектов) Конституции теперь вводится пункт, который устанавливает, что брак – это союз мужчины и женщины.