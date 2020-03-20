Жители разных стран одобряют закрытие границ для борьбы с коронавирусом
Италия намерена продлить общенациональный карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры должны были снять 25 марта, но пока ситуация не позволяет это сделать. Об этом 19 марта заявил премьер Джузеппе Конте, добавив, что пока не ясно, сколько продлится новый этап карантина. Примеру Италии могут последовать Франция и Португалия, пишет BBC News со ссылкой на власти обеих стран.
По подсчетам американского Университета Джона Хопкинса, по числу умерших от новой инфекции Италия приблизилась к уровню Китая, где пик эпидемии, по данным местных властей, уже позади, передает агентство Reuters. В Европе же количество случаев заражения и летальных исходов продолжает расти. В связи с этим руководство Европейского союза (ЕС) во вторник объявило о закрытии внешних границ на 30 дней, а некоторые страны ввели ограничения и на пересечение внутренних европейских границ. Так, министерство внутренних дел Германии 19 марта приняло решение о запрете на въезд из других стран – членов ЕС.