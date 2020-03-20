Жители разных стран одобряют закрытие границ для борьбы с коронавирусом

По подсчетам американского Университета Джона Хопкинса, по числу умерших от новой инфекции Италия приблизилась к уровню Китая, где пик эпидемии, по данным местных властей, уже позади, передает агентство Reuters. В Европе же количество случаев заражения и летальных исходов продолжает расти. В связи с этим руководство Европейского союза (ЕС) во вторник объявило о закрытии внешних границ на 30 дней, а некоторые страны ввели ограничения и на пересечение внутренних европейских границ. Так, министерство внутренних дел Германии 19 марта приняло решение о запрете на въезд из других стран – членов ЕС.