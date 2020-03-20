Наталья Ротенберг, депутаты Госдумы, политтехнологи и другие «лидеры России»

Одной из конкурсанток стала Наталья Ротенберг, возглавляющая благотворительный фонд своего имени. Представитель фонда подтвердил «Ведомостям» ее участие в конкурсе: «Наталья Сергеевна считает, что ее многолетний опыт работы с людьми и участие во многих проектах могут принести пользу и хороший результат для развития страны. Что касается участия в выборах Госдумы, то об этом пока рано говорить». Сама Ротенберг так описала мотивы своего участия на сайте конкурса: «Считаю, что я нужна нашей стране и людям, я сама родилась в маленьком городе и многодетной семье, мы прошли много трудностей вместе с родителями и сестрами, многие просто не хотят об этом вспоминать, но я знаю, как люди там живут и в чем нуждаются. Я человек, который любит решать проблемы, человек, который не сидит в кабинете, а делает и решает».