Наталья Ротенберг, депутаты Госдумы, политтехнологи и другие «лидеры России»
На конкурс «Лидеры России. Политика», объявленный 20 дней назад первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко, по итогам первого этапа зарегистрировались 34 000 человек, среди которых бывшая жена бизнесмена Аркадия Ротенберга, провластные политтехнологи, члены Общественной палаты и депутаты Госдумы, выяснили «Ведомости». Победители конкурса могут поучаствовать в выборах в Госдуму или стать членами Совета Федерации. Конкурсов будет два, говорит человек в администрации президента: первый должен завершиться в мае, второй начнется в сентябре. По итогам первого будет отобрано 70–80 человек, которых в Высшей школе госуправления РАНХиГС будут обучать 12 наставников, в том числе депутаты и сенаторы.
Одной из конкурсанток стала Наталья Ротенберг, возглавляющая благотворительный фонд своего имени. Представитель фонда подтвердил «Ведомостям» ее участие в конкурсе: «Наталья Сергеевна считает, что ее многолетний опыт работы с людьми и участие во многих проектах могут принести пользу и хороший результат для развития страны. Что касается участия в выборах Госдумы, то об этом пока рано говорить». Сама Ротенберг так описала мотивы своего участия на сайте конкурса: «Считаю, что я нужна нашей стране и людям, я сама родилась в маленьком городе и многодетной семье, мы прошли много трудностей вместе с родителями и сестрами, многие просто не хотят об этом вспоминать, но я знаю, как люди там живут и в чем нуждаются. Я человек, который любит решать проблемы, человек, который не сидит в кабинете, а делает и решает».