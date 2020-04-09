Единороссы хотят приравнять социально ориентированные НКО к малому бизнесу

В письме говорится, что сейчас страна переживает тяжелый период, связанный как с угрозой дальнейшего распространения коронавируса, так и с рядом негативных социально-экономических факторов. В этих условиях возрастает роль гражданского общества, а представители НКО и волонтерских движений содействуют органам власти и партиям в оказании помощи населению. Однако дальнейшее развитие кризиса затронет социально ориентированные НКО, часть которых может прекратить свою деятельность, поэтому «Единая Россия» предложила комплекс антикризисных мер в поддержку таких общественных организаций.