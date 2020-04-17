Кремль надеется использовать эпидемию для модернизации здравоохранения

Кремль надеется использовать эпидемию для модернизации здравоохраненияЭто покажет Путина стратегом, а не «латателем дыр», отмечает эксперт
Правительство России и региональные власти ещё до окончания эпидемии коронавирусной инфекции должны продумать, как в будущем будет использоваться все оперативно закупленное для региональных больниц современное оборудование, а также переоснащенные и построенные заново больницы. Поручение об этом президент Владимир Путин дал на совещании с губернаторами 17 апреля. По его подсчётам, правительство уже выделило регионам на подготовку местных систем здравоохранения к эпидемии коронавирусной инфекции 86,7 млрд руб. После таких затрат и ускоренного переоснащения вся система здравоохранения в регионах должна качественно измениться, рассчитывает Путин: «Мы с вами знаем, мы можем быть уверены — Россия обязательно победит эпидемию. Мы пройдём этот сложный этап. И эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медицинской помощи в стране, во всех регионах более сильной, более эффективной и доступной. Чтобы такие качественные, реальные перемены, прежде всего, почувствовали наши граждане».
Идея использовать эпидемию для модернизации системы здравоохранения в России — хорошая находка Кремля, она может оказаться очень плодотворной, отмечает политолог Евгений Минченко. «Она выводит тему обсуждения эпидемии на другой уровень: Путин начинает выглядеть не как человек, который «латает дыры» за нерадивыми подчинёнными, а как человек, который мыслит стратегически, на долгий период времени», — добавил эксперт.
На совещании Путин одобрял все идеи губернаторов, направленные на борьбу с эпидемией. Руководителю Владимирской области Владимиру Сипягину Путин разрешил перепрофилировать под детскую инфекционную больницу акушерский центр, который ранее строился на федеральные деньги. Руководство республики Коми получило от Путина согласие на возведение нового инфекционного центра. В обоих этих регионах ранее отмечены серьезные вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако слушать о сложностях, которые привели к проблемам, Путин не захотел. «Вы затем там и сидите, чтобы преодолевать все трудности!» — заявил он Сипягину, сообщившему, что в его регионе количество врачей-эпидемиологов составляет лишь 28% от потребности.
Больше никто из губернаторов о проблемах не говорил, все обещали завершить подготовку регионов к пику эпидемии в срок. Впрочем, главу Башкирии Радия Хабирова не спасло и это. Путин отметил его вину во вспышках инфекции в областной больнице на 1200 мест в Уфе, из-за чего медучреждение пришлось закрыть на карантин. Очаги заболеваемости возникают «из-за наших недоработок», сказал президент в ответ на просьбу Хабирова о доплатах работникам социальных учреждений, оказавшихся на карантине. Ранее Путин говорил о личной ответственности губернаторов за уровень заболеваемости на территориях их регионов, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил журналистам, что больничные вспышки, случившиеся по вине недисциплинированных врачей, не повлияют на оценку работы губернаторов: «Президент не может заменить голову врачу».
Путин потребовал от губернаторов «несмотря ни на какие трудности» завершить подготовку к 28 апреля 95 000 специализированных коек для приема больных коронавирусной инфекцией. Сейчас к приему больных готово 72% от этого числа, эти койки уже заняты 28 000 пациентами, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Кроме Владимирской области и Коми среди отстающих в подготовке к эпидемии регионов Мурашко назвал также Иркутскую область, Удмуртию и Забайкальский край. «В чем дело, уважаемые коллеги?!» — обратился к губернаторам Путин. «Мы же с вами знаем: Москва первая столкнулась с этой проблемой. Но мы видим, что вирус пошёл в регионы России. И там нет такого изобилия, прямо скажем, которое есть в Москве. Нет такого коечного фонда регионального, нет федеральных медицинских учрежений, нет столько ведомственных больниц. Поэтому там, в регионах, работы должны вестись сегодня особенно напряженно», — заявил Путин.