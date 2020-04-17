Кремль надеется использовать эпидемию для модернизации здравоохранения

Правительство России и региональные власти ещё до окончания эпидемии коронавирусной инфекции должны продумать, как в будущем будет использоваться все оперативно закупленное для региональных больниц современное оборудование, а также переоснащенные и построенные заново больницы. Поручение об этом президент Владимир Путин дал на совещании с губернаторами 17 апреля. По его подсчётам, правительство уже выделило регионам на подготовку местных систем здравоохранения к эпидемии коронавирусной инфекции 86,7 млрд руб. После таких затрат и ускоренного переоснащения вся система здравоохранения в регионах должна качественно измениться, рассчитывает Путин: «Мы с вами знаем, мы можем быть уверены — Россия обязательно победит эпидемию. Мы пройдём этот сложный этап. И эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медицинской помощи в стране, во всех регионах более сильной, более эффективной и доступной. Чтобы такие качественные, реальные перемены, прежде всего, почувствовали наши граждане».