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Председателю Верховного суда ищут заместителя

Объявлен повторный конкурс на должность председателя коллегии по гражданским делам
Анастасия Корня
Действующий заместитель председателя Верховного суда Василий Нечаев /Владимир Федоренко / РИА

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) повторно объявила конкурс на должность заместителя председателя Верховного суда – председателя коллегии по гражданским делам, объявление опубликовано на сайте ВККС.

Полномочия действующего зампреда Василия Нечаева истекают в августе 2020 г. В ноябре 2019 г. он получил рекомендации к переназначению на новый шестилетний срок, но, как стало известно позднее, отозвал свое заявление после того, как его кандидатуру дважды не вынесли на заседание кадровой комиссии при администрации президента. Секретарь ВККС Андрей Мишин сказал, что причины, по которым конкурс на должность зампреда Верховного суда объявлен повторно, ему не известны, это сделано на основании письма председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Получить комментарии пресс-службы Верховного суда «Ведомостям» не удалось.

По словам собеседника «Ведомостей» в судейском сообществе, судьям не объявляли причину, по которой в администрации президента заблокировали кандидатуру Нечаева. Также не обсуждаются его возможные преемники – пока, по данным собеседника «Ведомостей», заявок на конкурс не поступало. Но известно, что президентская кадровая комиссия заблокировала еще одного кандидата на должность зампреда Верховного суда: председатель экономической коллегии Олег Свириденко, в январе получивший рекомендацию ВККС, тоже уже довольно долго дожидается, когда его кандидатуру вынесут на обсуждение комиссии. Правда, в отличие от Нечаева кандидатуру Свириденко Верховный суд не поддержал и рекомендацию ВККС тот получил после настоящего допроса, устроенного ему коллегами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных