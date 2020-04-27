Председателю Верховного суда ищут заместителя

Председателю Верховного суда ищут заместителяОбъявлен повторный конкурс на должность председателя коллегии по гражданским делам
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) повторно объявила конкурс на должность заместителя председателя Верховного суда – председателя коллегии по гражданским делам, объявление опубликовано на сайте ВККС.
Полномочия действующего зампреда Василия Нечаева истекают в августе 2020 г. В ноябре 2019 г. он получил рекомендации к переназначению на новый шестилетний срок, но, как стало известно позднее, отозвал свое заявление после того, как его кандидатуру дважды не вынесли на заседание кадровой комиссии при администрации президента. Секретарь ВККС Андрей Мишин сказал, что причины, по которым конкурс на должность зампреда Верховного суда объявлен повторно, ему не известны, это сделано на основании письма председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Получить комментарии пресс-службы Верховного суда «Ведомостям» не удалось.
По словам собеседника «Ведомостей» в судейском сообществе, судьям не объявляли причину, по которой в администрации президента заблокировали кандидатуру Нечаева. Также не обсуждаются его возможные преемники – пока, по данным собеседника «Ведомостей», заявок на конкурс не поступало. Но известно, что президентская кадровая комиссия заблокировала еще одного кандидата на должность зампреда Верховного суда: председатель экономической коллегии Олег Свириденко, в январе получивший рекомендацию ВККС, тоже уже довольно долго дожидается, когда его кандидатуру вынесут на обсуждение комиссии. Правда, в отличие от Нечаева кандидатуру Свириденко Верховный суд не поддержал и рекомендацию ВККС тот получил после настоящего допроса, устроенного ему коллегами.