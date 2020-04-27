Председателю Верховного суда ищут заместителя

По словам собеседника «Ведомостей» в судейском сообществе, судьям не объявляли причину, по которой в администрации президента заблокировали кандидатуру Нечаева. Также не обсуждаются его возможные преемники – пока, по данным собеседника «Ведомостей», заявок на конкурс не поступало. Но известно, что президентская кадровая комиссия заблокировала еще одного кандидата на должность зампреда Верховного суда: председатель экономической коллегии Олег Свириденко, в январе получивший рекомендацию ВККС, тоже уже довольно долго дожидается, когда его кандидатуру вынесут на обсуждение комиссии. Правда, в отличие от Нечаева кандидатуру Свириденко Верховный суд не поддержал и рекомендацию ВККС тот получил после настоящего допроса, устроенного ему коллегами.