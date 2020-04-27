Россия поднялась на четвертое место в мире по военным расходам

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, оценки SIPRI в отношении российских военных расходов традиционно завышены. В 2019 г. расходы федерального бюджета по разделу «Национальная оборона», как и в 2018 г., не превышали 3 трлн руб., что по среднегодовому курсу за 2019 г. составляет порядка $50 млрд. Даже с расходами на другие военизированные ведомства и не входящие в этот раздел программы общая сумма вряд ли дотягивает до $65,1 млрд, полагает эксперт. Военные расходы России в последние годы в целом с учетом инфляции скорее снижаются на фоне аналогичных затрат других крупных стран, подчеркивает Макиенко. Трудно сказать, как будет выглядеть картина после пандемии коронавирусной инфекции, но вряд ли российские военные расходы будут значимо расти в ближайшие годы при сохранении прежних тенденций, полагает эксперт.​