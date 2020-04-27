Россия поднялась на четвертое место в мире по военным расходам

Россия поднялась на четвертое место в мире по военным расходамНазванную в докладе SIPRI сумму в $65 млрд эксперт считает завышенной
По суммарным военным расходам Россия в прошлом году вернулась в первую пятерку мирового рейтинга, заняв четвертое место, говорится в очередном докладе Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), опубликованном 27 апреля. По оценкам исследователей, в 2019 г. российские военные расходы составили $65,1 млрд, что на 4,5% больше, чем годом ранее.
В первую тройку по этому показателю в 2019 г., по оценкам SIPRI, вошли США ($732 млрд), Китай ($261 млрд) и Индия ($71,1 млрд), а вслед за Россией расположилась Саудовская Аравия с $61,9 млрд. Всего на страны из первой пятерки пришлось 60% мировых военных расходов, подсчитали эксперты.
По военным расходам за 2018 г. Россия занимала в рейтинге SIPRI шестое место после США, Китая, Индии, Саудовской Аравии и Франции.
По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, оценки SIPRI в отношении российских военных расходов традиционно завышены. В 2019 г. расходы федерального бюджета по разделу «Национальная оборона», как и в 2018 г., не превышали 3 трлн руб., что по среднегодовому курсу за 2019 г. составляет порядка $50 млрд. Даже с расходами на другие военизированные ведомства и не входящие в этот раздел программы общая сумма вряд ли дотягивает до $65,1 млрд, полагает эксперт. Военные расходы России в последние годы в целом с учетом инфляции скорее снижаются на фоне аналогичных затрат других крупных стран, подчеркивает Макиенко. Трудно сказать, как будет выглядеть картина после пандемии коронавирусной инфекции, но вряд ли российские военные расходы будут значимо расти в ближайшие годы при сохранении прежних тенденций, полагает эксперт.