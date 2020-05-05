Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку

Владимир Панов был избран мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 г., его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. С сентября 2016 г. и до избрания мэром Панов был депутатом Госдумы и занимал пост заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.