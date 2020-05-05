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Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку

Он может стать спецпредставителем «Росатома» по Арктике
Юрий Литвиненко Елена Мухаметшина Алексей Никольский
Максим Стулов / Ведомости

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия, передает «РИА Новости» заявление пресс-службы администрации города. Источник «Ведомостей», близкий к администрации президента, утверждает, что Панов переходит на работу в «Росатом». Ранее «Коммерсантъ» называл Панова претендентом на должность спецпредставителя «Росатома» по Арктике.

Панов уходит на «работу федерального уровня», заявил источник ТАСС. В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода агентству «РИА Новости» подтвердили, что Панов уходит на другую работу, на вопрос о конкретной должности предложили дождаться официальных комментариев 6 мая. Завтра депутаты городской думы Нижнего Новгорода примут решение об отставке Панова, сказали источники ТАСС и «Коммерсанта». «Ведомости» направили запрос в «Росатом».

Владимир Панов был избран мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 г., его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. С сентября 2016 г. и до избрания мэром Панов был депутатом Госдумы и занимал пост заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.

Должность спецпредставителя по Арктике в «Росатоме» вводится впервые, он будет подчиняться напрямую генеральному директору Алексею Лихачеву, сообщал «Коммерсантъ». В число обязанностей спецпредставителя войдет координация работы «Росатома» с регионами, расположенными вдоль трассы Севморпути.

Ранее по теме: Правительство утвердило план развития инфраструктуры Севморпути
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных