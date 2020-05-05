Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку

Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставкуОн может стать спецпредставителем «Росатома» по Арктике
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия, передает «РИА Новости» заявление пресс-службы администрации города. Источник «Ведомостей», близкий к администрации президента, утверждает, что Панов переходит на работу в «Росатом». Ранее «Коммерсантъ» называл Панова претендентом на должность спецпредставителя «Росатома» по Арктике.
Панов уходит на «работу федерального уровня», заявил источник ТАСС. В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода агентству «РИА Новости» подтвердили, что Панов уходит на другую работу, на вопрос о конкретной должности предложили дождаться официальных комментариев 6 мая. Завтра депутаты городской думы Нижнего Новгорода примут решение об отставке Панова, сказали источники ТАСС и «Коммерсанта». «Ведомости» направили запрос в «Росатом».
Владимир Панов был избран мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 г., его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. С сентября 2016 г. и до избрания мэром Панов был депутатом Госдумы и занимал пост заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.
Должность спецпредставителя по Арктике в «Росатоме» вводится впервые, он будет подчиняться напрямую генеральному директору Алексею Лихачеву, сообщал «Коммерсантъ». В число обязанностей спецпредставителя войдет координация работы «Росатома» с регионами, расположенными вдоль трассы Севморпути.