Правительство утвердило план развития инфраструктуры Севморпути
Правительство одобрило план развития инфраструктуры Северного морского пути (Севморпуть, СМП) до 2035 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Росатома». Соответствующее распоряжение было подписано 23 декабря.
В одобренном плане прописаны мероприятия, которые будут проводиться в три периода: до 2024 г., до 2030 г. и до 2035 г. Спектр мероприятий разнообразен – от создания инфраструктуры под крупные инвестпроекты и подготовки условий для транзитного судоходства до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике. «Отдельное внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, находящимся в ведении МЧС и Минобороны», – отметил представитель «Росатома».
По его словам, документ такого уровня впервые подготовлен. «Это не отраслевой план, разработанный отдельным ведомством под свои задачи, а общий план развития СМП, утверждаемый правительством», – уточнил он. По его словам, «Росатом» занимался подготовкой плана как инфраструктурный оператор Севморпути.
В будущем в план могут быть внесены изменения после одобрения Стратегии развития Арктической зоны до 2035 г., разработкой которой сейчас занимается правительство.