Правительство утвердило план развития инфраструктуры Севморпути

В одобренном плане прописаны мероприятия, которые будут проводиться в три периода: до 2024 г., до 2030 г. и до 2035 г. Спектр мероприятий разнообразен – от создания инфраструктуры под крупные инвестпроекты и подготовки условий для транзитного судоходства до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике. «Отдельное внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, находящимся в ведении МЧС и Минобороны», – отметил представитель «Росатома».