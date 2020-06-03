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Минобороны заказало четыре ракеты-носителя «Ангара»

Стоимость контракта составляет около 18 млрд руб.
Алексей Никольский
wikipedia

Входящий в «Роскосмос» ГКНПЦ им. Хруничева и Минобороны России подписали контракт на четыре космических ракеты-носителя «Ангара-А5», сообщило 3 июня «РИА Новости» и подтвердил «Ведомостям» источник в Минобороны. В январе 2020 г., по информации «РИА Новости», ожидалось, что «Роскосмос» и Минобороны заключат первый контракт на серийную поставку ракет «Ангара-А5» после намеченного в 2020 г. испытательного пуска.

Контракт оценивается в сумму свыше 18 млрд руб. и должен быть выполнен до 2024 г., говорит источник в Минобороны По словам менеджера космической промышленности, заключение этого долгосрочного контракта позволит ГКНПЦ им. Хруничева не останавливать раскрученное производство в ожидании контрактации необходимой кооперационной цепочки, что могло произойти, если бы заключение контракта было отложено до запуска второй «Ангары-А5» из Плесецка. Первый и пока единственный запуск «тяжелой» модификации «Ангары» из Плесецка состоялся в 2014 г., в настоящее время на космодроме «Восточный» идет строительство второй стартовой площадки для запуска ракет этого типа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных