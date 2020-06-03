Минобороны заказало четыре ракеты-носителя «Ангара»

Контракт оценивается в сумму свыше 18 млрд руб. и должен быть выполнен до 2024 г., говорит источник в Минобороны По словам менеджера космической промышленности, заключение этого долгосрочного контракта позволит ГКНПЦ им. Хруничева не останавливать раскрученное производство в ожидании контрактации необходимой кооперационной цепочки, что могло произойти, если бы заключение контракта было отложено до запуска второй «Ангары-А5» из Плесецка. Первый и пока единственный запуск «тяжелой» модификации «Ангары» из Плесецка состоялся в 2014 г., в настоящее время на космодроме «Восточный» идет строительство второй стартовой площадки для запуска ракет этого типа.