Минобороны заказало четыре ракеты-носителя «Ангара»Стоимость контракта составляет около 18 млрд руб.
Входящий в «Роскосмос» ГКНПЦ им. Хруничева и Минобороны России подписали контракт на четыре космических ракеты-носителя «Ангара-А5», сообщило 3 июня «РИА Новости» и подтвердил «Ведомостям» источник в Минобороны. В январе 2020 г., по информации «РИА Новости», ожидалось, что «Роскосмос» и Минобороны заключат первый контракт на серийную поставку ракет «Ангара-А5» после намеченного в 2020 г. испытательного пуска.
Контракт оценивается в сумму свыше 18 млрд руб. и должен быть выполнен до 2024 г., говорит источник в Минобороны По словам менеджера космической промышленности, заключение этого долгосрочного контракта позволит ГКНПЦ им. Хруничева не останавливать раскрученное производство в ожидании контрактации необходимой кооперационной цепочки, что могло произойти, если бы заключение контракта было отложено до запуска второй «Ангары-А5» из Плесецка. Первый и пока единственный запуск «тяжелой» модификации «Ангары» из Плесецка состоялся в 2014 г., в настоящее время на космодроме «Восточный» идет строительство второй стартовой площадки для запуска ракет этого типа.