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Дональд Трамп направляет федеральных силовиков в демократические штаты

Президент намерен «навести порядок» в охваченных протестами регионах
Глеб Мишутин
Ранее силовики МВБ США были отправлены в Портленд, штат Орегон, где более 50 дней не утихают протесты против расизма и полицейского произвола. Прибытие сотрудников федеральных ведомств еще больше разозлило население /Nathan Howard / Getty Images via AFP

На фоне неутихающих протестов в США президент Дональд Трамп объявил о расширении операции Legend. Эта операция предусматривает направление сотрудников федеральных силовых ведомств в помощь местной полиции в штаты, где протесты приняли опасный, по мнению Белого дома, характер. В число таких сотрудников входят агенты ФБР, федеральные маршалы (аналог судебных приставов), подразделения Бюро по контролю за табаком, алкоголем и оружием, таможенники и служащие других агентств, часть из них объединена в министерство внутренней безо­пасности (МВБ). На этот раз целями операции Legend стали Чикаго, штат Иллинойс, и Альбукерке, штат Нью-Мексико. Оба города сейчас контролируются политиками-демократами. Последних Трамп обвинил в попустительстве местным криминальным элементам. «Америку захлестнула волна насильственных преступлений. Кровопролитие должно прекратиться, и оно прекратится», – заявил Трамп.

Ранее силовики МВБ США были отправлены в Портленд, штат Орегон, где более 50 дней не утихают протесты против расизма и полицейского произвола. Прибытие сотрудников федеральных ведомств еще больше разозлило население. Протестующие потребовали удалить из города силовиков, освободить из тюрем всех задержанных ранее активистов, урезать финансирование местной полиции в два раза и отправить мэра Портленда – демократа Теда Уилера в отставку. Сам Уилер вышел к протестующим и заявил, что поддерживает их борьбу против «оккупации», учиненной Трампом. «Я думаю, то, что мы делаем сегодня, – это лучшее, что мы можем сделать сейчас. Мы должны быть здесь, должны быть сплоченными, честными, и нас услышат. Мы не хотели, чтобы они [федеральные агенты] приходили, мы их об этом не просили. Они не подготовлены должным образом и не могут сделать того, о чем их просят. И мы хотим, чтобы они ушли», – объявил мэр (цитата по Fox News). При этом Уилер отказался сокращать финансирование полиции, за что был освистан и засыпан оскорблениями. Позднее The New York Times сообщила, что во время митинга мэр пострадал от слезоточивого газа, примененного федеральными агентами. Сотрудничество с ними уже запрещено – согласно последнему указу городских властей полиция Портленда должна воздерживаться от совместной работы с силовиками, присланными Вашингтоном.

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В отличие от портлендских демократов мэр Чикаго Лори Лайтфут и губернатор штата Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришэм приветствовали прибытие федеральных сил, однако подчеркнули, что силовики должны заниматься только охраной общественной безопасности. Оба политика осудили действия сотрудников МВБ в Портленде.

Как замечает политолог Израэл Маркес II, изначально сотрудники федеральных ведомств в Портленде должны были охранять памятники и публичную собственность. Однако силовики вышли за пределы своей компетенции и действовали «неконституционным способом»: не представлялись при задержании, носили форму без опознавательных знаков, затаскивали людей в машины прямо с улицы. «Поступили ли такие указания из центра или же агенты злоупотребили своими служебными полномочиями, решит суд. А как портлендские события скажутся на политике, зависит от федеральных властей. Если они решат разобраться с протестующими, к ним возникнет множество вопросов со стороны закона. Нельзя с точностью утверждать, кто победит, но такой исход, несомненно, окрылит демократов, которые обвинят Трампа в злоупотреблениях президентскими полномочиями. Такое поведение силовиков также оттолкнет умеренных и либертарианцев», – считает политолог. По его словам, есть и другой вариант – если федеральные ведомства сконцентрируются на борьбе с преступлениями, то небольшую выгоду от ситуации получит Трамп. При этом президент не в состоянии мобилизовать для подавления протестов Национальную гвардию, которая подчиняется губернаторам. Трамп может мобилизовать армию, но это рискованно. Возникнут вопросы со стороны закона, ввод войск многими будет воспринят как нарушение верховенства права, как то, чего не может произойти при нормальной демократии, полагает Израэл Маркес II.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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