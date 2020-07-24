Дональд Трамп направляет федеральных силовиков в демократические штаты

Ранее силовики МВБ США были отправлены в Портленд, штат Орегон, где более 50 дней не утихают протесты против расизма и полицейского произвола. Прибытие сотрудников федеральных ведомств еще больше разозлило население. Протестующие потребовали удалить из города силовиков, освободить из тюрем всех задержанных ранее активистов, урезать финансирование местной полиции в два раза и отправить мэра Портленда – демократа Теда Уилера в отставку. Сам Уилер вышел к протестующим и заявил, что поддерживает их борьбу против «оккупации», учиненной Трампом. «Я думаю, то, что мы делаем сегодня, – это лучшее, что мы можем сделать сейчас. Мы должны быть здесь, должны быть сплоченными, честными, и нас услышат. Мы не хотели, чтобы они [федеральные агенты] приходили, мы их об этом не просили. Они не подготовлены должным образом и не могут сделать того, о чем их просят. И мы хотим, чтобы они ушли», – объявил мэр (цитата по Fox News). При этом Уилер отказался сокращать финансирование полиции, за что был освистан и засыпан оскорблениями. Позднее The New York Times сообщила, что во время митинга мэр пострадал от слезоточивого газа, примененного федеральными агентами. Сотрудничество с ними уже запрещено – согласно последнему указу городских властей полиция Портленда должна воздерживаться от совместной работы с силовиками, присланными Вашингтоном.