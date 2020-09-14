Партия власти сохранила губернаторов

Партия власти сохранила губернаторовВ каких регионах выборы закончились неприятно для «Единой России»
Нынешние выборы отличались тем, что на переизбрание пошло сразу девять губернаторов из 18. Для сравнения: в прошлом году переизбирали всего лишь троих из 16. На прошедших выборах кандидаты в губернаторы от власти победили своих конкурентов со значительным перевесом. Меньше всего из губернаторов получил Алексей Островский, член ЛДПР, который с 2012 г. возглавляет Смоленскую область, – 57%. В 2015 г. он набрал на выборах 65%.
Игорь Кобзев, варяг из Воронежской области, избрался главой «красной» Иркутской области с 61% голосов, оппонент – депутат Госдумы коммунист Михаил Щапов получил 26%. Близкие к администрации президента источники «Ведомостей» называли Иркутскую область регионом, где не исключен второй тур. По утверждению собеседника «Ведомостей» в КПРФ, у Щапова, человека с опытом ведения бизнеса, есть амбиции, но он не делал ставку на эти выборы.
В Ростовской и Костромской областях действующие губернаторы Василий Голубев и Сергей Ситников переизбрались с результатом 66 и 65% соответственно. На прошлых выборах у Голубева было 78%, а у Ситникова почти такой же результат – 66%. Из переизбиравшихся губернаторов глава Ленинградской области набрал больше, чем в 2015 г.: сейчас у него 84%, пять лет назад – 82%. Почти такой же результат, как и пять лет назад, показал и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев: сейчас он набрал 83%, в 2015 г. – 84%. Остальные губернаторы набрали меньше, чем в 2015 г.
Большинство кандидатов от власти добились внушительных результатов – более 70% голосов. А самым высоким результатом может похвастаться Михаил Развожаев, который в Севастополе с 86% голосов опередил даже показатель президента Татарстана Рустама Минниханова, за которого проголосовало 83%.
Политолог Александр Кынев говорит, что на губернаторских выборах была полная стерилизация бюллетеней: «Конкуренты были в абсолютно управляемых регионах типа Кубани, а там, где выборы проходят более-менее честно, вроде Архангельской и Иркутской областей, конкурентов, по сути, не было. Коммунист Михаил Щапов в Иркутской области провел очень слабую кампанию».
Конкуренция на местном уровне
По 11 заксобраниям, где проходили выборы, «Единая Россия» набирает большинство. Политолог Александр Пожалов отмечает, что явка на выборах в заксобрания, несмотря на трехдневное голосование, оказалась ниже или почти такая же, как пять лет назад: «То есть на конкурентных партийных выборах для «Единой России» и власти по-прежнему более удобная тактика – не заниматься сплошной мобилизацией и не повышать в общественном сознании статус и значимость выборов депутатов, а дозированно привлекать только «своих», пусть и ценой снижающейся явки».
По гордумам ситуация иная. В нескольких городах «Единая Россия» потеряла контроль над парламентами. В Томске разыгрывалось 37 мандатов. «Единая Россия» получила всего 11 мандатов. На выборах в гордуму был развернут проект Алексея Навального «Умное голосование». Координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева писала в Facebook, что из 27 выигранных мандатов в округах, как минимум, 19 были кандидатами «Умного голосования». Депутатами гордумы стали сама Фадеева и сотрудник штаба Андрей Фатеев. Собеседник в «Единой России» говорит, что на таком результате сказалась ситуация с Навальным. В день «отравления» политик вылетел из Томска, где проводил расследование перед выборами.
«Умное голосование» повлияло и на итоги выборов в гордуму Новосибирска. В гордуме 22 места досталось «Единой России», восемь – КПРФ, восемь – самовыдвиженцам, пять – ЛДПР, по одному – «Родине» и «Зеленым» и пять мест – членам коалиции «Новосибирск-2020», поддержанной Навальным. В гордуму, в частности, прошел координатор новосибирского штаба Навального Сергей Бойко. На выборах в заксобрание Новосибирской области у «Единой России» при этом большинство. Тут зачастую «Умное голосование» поддерживало кандидатов, которые шли против КПРФ.
Также сюрпризом стало голосование на выборах в гордуму Тамбова – там по спискам и округам победу одержала партия «Родина». По спискам она набрала 44% голосов, а из 18 округов ее кандидаты выиграли в 17. При этом губернатор Александр Никитин, возглавляющий региональное отделение «Единой России» и переизбиравшийся на новый срок, набрал в регионе 81%.
По словам главы Политической экспертной группы Константина Калачева, бренд «Единая Россия» перестал работать в городах так, как после своего появления: когда он был еще новым, партия Путина хорошо шла и в городах. Теперь же с городами у власти больше проблем: там, где больше свободных, административно независимых людей, где выборы прозрачнее. Кроме того, ситуацию усугубляют внутриэлитные расколы и конфликты, говорит Калачев и приводит пример Тамбова. В Тамбове «Родину», которая победила на выборах в гордуму, возглавляет бывший сити-менеджер Максим Косенков, исключенный из «Единой России» в 2008 г. (его обвиняли в похищении человека).
«Единая Россия» хорошо поработала на выборах в заксобрания – где-то есть небольшая потеря мандатов по сравнению с 2015 г., говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Но везде рост результата по сравнению со стартовым рейтингом на начало кампании, а также первое место по спискам и большинство по округам». По заксобраниям у «Единой России» медианное падение где-то 10% по сравнению с 2015 г., при этом было несколько провальных кампаний по гордумам Тамбова, Томска, Новосибирска, отмечает Кынев: «В Новосибирске и Томске 5–7% кандидатам добавило «Умное голосование» Навального, которое прямо пропорционально известности политика в этих городах. По остальным регионам эффект был небольшой. Например, во Владимире «Единая Россия» выиграла все округа. Там, где город небольшой, и там, где нет сильного штаба, там и эффекта от «Умного голосования» нет».