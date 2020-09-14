Партия власти сохранила губернаторов

«Единая Россия» хорошо поработала на выборах в заксобрания – где-то есть небольшая потеря мандатов по сравнению с 2015 г., говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Но везде рост результата по сравнению со стартовым рейтингом на начало кампании, а также первое место по спискам и большинство по округам». По заксобраниям у «Единой России» медианное падение где-то 10% по сравнению с 2015 г., при этом было несколько провальных кампаний по гордумам Тамбова, Томска, Новосибирска, отмечает Кынев: «В Новосибирске и Томске 5–7% кандидатам добавило «Умное голосование» Навального, которое прямо пропорционально известности политика в этих городах. По остальным регионам эффект был небольшой. Например, во Владимире «Единая Россия» выиграла все округа. Там, где город небольшой, и там, где нет сильного штаба, там и эффекта от «Умного голосования» нет».