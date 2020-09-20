Умерла старейший член Верховного суда США

Умерла старейший член Верховного суда СШАЭто может оказать влияние на выборы президента
18 августа в США в возрасте 87 лет скончалась старейшая судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург. Причиной смерти стали осложнения после онкологического заболевания. Об этом говорится в распространенном заявлении Верховного суда. Гинзбург была второй в истории США женщиной, занимавшей пост верховного судьи. На этой должности она проработала 27 лет.
Гинзбург была назначена судьей Верховного суда в 1993 г. при президенте Билле Клинтоне. Кандидатура судьи Верховного суда выдвигается президентом и утверждается большинством сената. В США Гинзбург была широко известна своей борьбой с дискриминацией по половому признаку. В статье, посвященной кончине Гинзбург, The New York Times (NYT) называет ее «первопроходцем в защите прав женщин». Именно фигуре Гинзбург США обязаны тем, что запрет на дискриминацию по половому признаку был закреплен на уровне конституции. До нее американская судебная система не считала, что 14-я поправка к Конституции, провозглашавшая равенство всех граждан США, подразумевает также и защиту прав женщин. Признавая врожденные различия между полами и, как следствие, необходимость создания разных условий для комфортной жизни мужчин и женщин, Гинзбург выступала за то, чтобы такое разнообразие не вело к «созданию или закреплению законодательной, социальной и экономической неполноценности женщин». Также Гинзбург была известна своими выступлениями в поддержку права женщин на аборт и критиковала «архаичное признание роли женщин в семье, лишенных возможности свободного выбора (в вопросе прерывания беременности. – «Ведомости»)».
В Верховном суде Гинзбург возглавляла блок из четырех судей-либералов, трое из которых были женщинами. Как пишет NYT, Гинзбург, несмотря на свои либеральные взгляды, умела ладить и с консервативными членами суда. По словам Washington Post, на президентских выборах 2000 г. судья внесла большой вклад в победу республиканца Джорджа Буша-младшего над демократом Альбертом Гором, разрешив пересчет голосов во Флориде. Этот пересчет и принес кандидату от республиканцев победу. Также Гинзбург крайне неодобрительно отнеслась к выдвижению Дональда Трампа на пост президента в 2016 г. В интервью NYT она заявила, что не представляет себе, чем станет Америка при Трампе.
По мнению политолога Израэла Маркеса II, смерть Гинзбург существенно повлияет на ход президентских выборов в США. Вакантное место в Верховном суде подстегнет и консерваторов, и либералов действовать активнее, с тем чтобы протолкнуть на эту должность подходящего человека. Республиканцы планируют назначить своего судью еще до выборов. Ранее так уже пытался сделать президент Барак Обама, республиканцы ему этого не позволили, поэтому сегодняшние их попытки протолкнуть своего кандидата демократы расценивают как лицемерие. Как отмечает Маркес II, Трамп уже опубликовал список из 40 кандидатов. «Республиканцы сделали это, чтобы дать своим избирателям сигнал: мы выдвигаем судей, которые будут защищать ваши права», – считает эксперт. По его словам, Верховный суд в США еще более независим, чем сходные ему органы в других странах, а судьи занимают свой пост пожизненно, именно поэтому назначение судей – одно из важнейших решений президента. При этом многие консерваторы рассматривают Верховный суд как орган, защищающий их от либеральных инициатив вроде зеленой политики и реформ здравоохранения. «Это событие имеет все шансы полностью изменить динамику президентской гонки», – говорит Маркес II.