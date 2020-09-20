Умерла старейший член Верховного суда США

По мнению политолога Израэла Маркеса II, смерть Гинзбург существенно повлияет на ход президентских выборов в США. Вакантное место в Верховном суде подстегнет и консерваторов, и либералов действовать активнее, с тем чтобы протолкнуть на эту должность подходящего человека. Республиканцы планируют назначить своего судью еще до выборов. Ранее так уже пытался сделать президент Барак Обама, республиканцы ему этого не позволили, поэтому сегодняшние их попытки протолкнуть своего кандидата демократы расценивают как лицемерие. Как отмечает Маркес II, Трамп уже опубликовал список из 40 кандидатов. «Республиканцы сделали это, чтобы дать своим избирателям сигнал: мы выдвигаем судей, которые будут защищать ваши права», – считает эксперт. По его словам, Верховный суд в США еще более независим, чем сходные ему органы в других странах, а судьи занимают свой пост пожизненно, именно поэтому назначение судей – одно из важнейших решений президента. При этом многие консерваторы рассматривают Верховный суд как орган, защищающий их от либеральных инициатив вроде зеленой политики и реформ здравоохранения. «Это событие имеет все шансы полностью изменить динамику президентской гонки», – говорит Маркес II.