Американские условия для продления договора об СНВ неприемлемы для России

Биллингсли заявил в интервью, что до продления ДСНВ США предлагают заключить с Россией соглашение, не требующее ратификации в парламентах, но содержащее политические обязательства. При этом любой новый договор, который будет заключен позднее, должен «стать многосторонним и предполагать участие Китая». Участие двух других официальных ядерных держав – Франции и Великобритании, о необходимости чего заявляет Россия, Биллингсли не считает необходимым, подчеркивая, что договор должен быть трехсторонним с участием США, России и Китая. По его мнению, с необходимостью участия Китая согласны и США, и Россия. Причем предметом этого договора должны стать и все новые типы стратегических вооружений, о разработке которых заявлено в России президентом Владимиром Путиным во время его послания 1 марта 2018 г.