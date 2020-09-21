Американские условия для продления договора об СНВ неприемлемы для России

Американские условия для продления договора об СНВ неприемлемы для РоссииВ случае переизбрания Дональда Трампа договор не будет продлен
Специальный посланник президента США Маршалл Биллингсли раскрыл в опубликованном 20 сентября в «Коммерсанте» интервью американские условия продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, иногда именуется СНВ-3). Эти условия были охарактеризованы 21 сентября замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым как ультимативные и фактически неприемлемые для Москвы. Два раунда переговоров по вопросам стратегической стабильности, где судьба ДСНВ была в центре внимания, прошли этим летом между Россией и США в Вене.
ДСНВ, заключенный в 2010 г., истекает в конце текущего года, но может быть продлен сторонами на пять лет без дополнительной ратификации в парламентах. ДСНВ ограничивает стратегические ядерные силы двух сторон потолками в 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков; 1550 единиц для ядерных боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.
Биллингсли заявил в интервью, что до продления ДСНВ США предлагают заключить с Россией соглашение, не требующее ратификации в парламентах, но содержащее политические обязательства. При этом любой новый договор, который будет заключен позднее, должен «стать многосторонним и предполагать участие Китая». Участие двух других официальных ядерных держав – Франции и Великобритании, о необходимости чего заявляет Россия, Биллингсли не считает необходимым, подчеркивая, что договор должен быть трехсторонним с участием США, России и Китая. По его мнению, с необходимостью участия Китая согласны и США, и Россия. Причем предметом этого договора должны стать и все новые типы стратегических вооружений, о разработке которых заявлено в России президентом Владимиром Путиным во время его послания 1 марта 2018 г.
Рамочный политический документ, который предлагают США, должен включать в себя, по мнению американского дипломата, и вопрос о тактическом ядерном оружии (ТЯО). США не будут выводить свои ядерные бомбы из Европы – именно это заявляется Россией условием начала переговоров по этой проблематике. США не требуют инспекций на местах складирования и считают достаточным инспекций на заводах, где производят и утилизируют ТЯО.
Что касается вопросов противоракетной обороны, то Биллингсли заявил о готовности обсуждать его, но против каких-либо ограничений в этой сфере. Наконец, если рамочный документ такого рода будет согласован, то США будут готовы продлить ДСНВ, но не на пять лет, а на меньший срок, сообщил Биллингсли. Если же Россия не примет американские предложения, цена входного билета для заключения следующего договора после выборов для нее повысится, а США решат вопрос о реконверсии – установке ядерных боезарядов на ракеты в пусковых установках, которые исключены из зачета по ДСНВ.
21 сентября в интервью российским информагентствам Рябков охарактеризовал американское предложение как ультимативное и заявил, что Биллингсли в своих комментариях даже исказил российскую позицию (в частности, по вопросу якобы согласия необходимости подключения Китая к переговорам). Россия, по словам Рябкова, не может разговаривать «в таком жанре», таким образом, шансы на продление СНВ-3 при сохранении текущего американского курса им были охарактеризованы как «минимальные».
Это неудивительно, замечает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков, так как США выдвинули как предварительное условие для продления на краткий срок – вероятно, год-два вместо максимальных пяти – значительное углубление верификации состояния ядерных арсеналов. Фактически это означает получение данных об испытании новых российских ракет, наблюдение за местами производства и утилизации зарядов, «приоткрытие» российских арсеналов ТЯО и присоединение России к формальному давлению на Китай. При этом российские озабоченности – американские бомбы в Европе, ПРО, подключение к переговорам Великобритании и Франции – отметаются, продолжает эксперт.
Можно сказать, что при сохранении текущей администрации вопрос продления ДСНВ закрыт, считает Ермаков. В случае избрания Джо Байдена возможности для этого появятся, но многое будет зависеть от состояния США после выборов и настоящей, а не показной позиции демократов.