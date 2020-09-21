Дональд Трамп спешит назначить нового судью Верховного суда вместо умершей

Дональд Трамп спешит назначить нового судью Верховного суда вместо умершейЭто даст республиканцам преимущество на долгие годы вперед
После смерти судьи Верховного суда США Рут Гинзбург развернулись острые дебаты вокруг назначения нового судьи. Республиканцы во главе с Дональдом Трампом и лидером республиканского большинства в сенате – сенатором Митчем Макконнелом стремятся назначить нового судью до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. В случае успеха Трампа шесть из девяти членов Верховного суда будут обязаны своим назначением республиканцам.
По словам Washington Post, президент объявил, что выдвинет своего кандидата в Верховный суд в пятницу или субботу. Согласно американскому законодательству кандидатуру, выдвинутую президентом, должен одобрить сенат. «Мы выиграли выборы, и мы имеем на это (назначение нового судьи. – «Ведомости») право, у нас масса времени», – сообщил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Также он пообещал назначить на место Гинзбург женщину и уже выдвинул две возможные кандидатуры – судью Эми Кони Барретт из Чикаго и судью Барбару Лагоа из Атланты. Обе они известны своими консервативными взглядами.
Как отмечает агентство Reuters, расклад «шесть на три» позволит Трампу держать под контролем важнейший судебный орган США, решения которого оказывают влияние на большинство сфер американской жизни – от здравоохранения до права на владение оружием. Решение Верховного суда может даже решить исход выборов – так произошло в 2000 г., когда покойная судья Гинзбург разрешила пересчет голосов во Флориде, традиционно колеблющемся штате, т. е. не относящемся к исключительно прореспубликанским или продемократическим. Этот пересчет в итоге принес победу республиканцу Джорджу Бушу-младшему.
Демократы выступают резко против назначения судьи до выборов. Они обвинили сенатора Макконнела в лицемерии, напомнив ему, что в 2016 г. республиканцы блокировали такое же предвыборное назначение нового судьи. В то время эта инициатива исходила от президента-демократа Барака Обамы. Тогда Макконнел заявил, что назначение судьи неуместно в год, когда проходят выборы.
Кандидат на пост президента США от демократической партии Джо Байден обратился к сенаторам-республиканцам с призывом отложить назначение нового судьи. «Нам нужна деэскалация, а не эскалация. Пожалуйста, прислушайтесь к голосу совести и не голосуйте за одобрение кого бы то ни было в обстоятельствах, которые создали президент Трамп и сенатор Макконнел», – сказал политик. Согласно опросу, проведенному агентством Reuters совместно с международной исследовательской компанией Ipsos, на 20 сентября около 62% американцев поддерживают позицию Байдена. По данным Reuters, Байден также подтвердил, что намерен назначить на вакантное место в Верховном суде женщину-афроамериканку.
По мнению руководителя центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павла Шарикова, шансы на то, что Трамп все-таки сможет назначить консервативного судью, достаточно высоки. Из-за неустойчивой позиции Трампа и республиканцев на предстоящих выборах вопрос о судьях стоит очень остро. «Если Трампу это (назначение нового судьи. – «Ведомости») удастся, то это будет козырь в его предвыборной кампании. Это будет его имиджевая победа, которая склонит в его сторону колеблющихся республиканцев», – полагает эксперт. Он замечает, что Трамп, очевидно, назначит консервативного судью. А так как судьи Верховного суда назначаются пожизненно, то на неопределенно долгий срок в суде тон будут задавать консерваторы, что на руку республиканцам.
По словам Шарикова, перед серьезными выборами республиканцы сплотились, как никогда, и их большинство в сенате делает вполне возможным одобрение кандидатуры нового судьи. При этом республиканское большинство незначительное – демократы отстают, но ненамного и вполне могут вернуть себе контроль над сенатом на ближайших выборах. Такое развитие событий, утверждает Шариков, сделает невозможным назначение консервативного судьи. «Поэтому Трамп сделает все возможное, чтобы назначить судью сейчас. Если он назовет имя кандидата в пятницу, то это рекордная скорость», – резюмирует эксперт.