Дональд Трамп спешит назначить нового судью Верховного суда вместо умершей

По мнению руководителя центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павла Шарикова, шансы на то, что Трамп все-таки сможет назначить консервативного судью, достаточно высоки. Из-за неустойчивой позиции Трампа и республиканцев на предстоящих выборах вопрос о судьях стоит очень остро. «Если Трампу это (назначение нового судьи. – «Ведомости») удастся, то это будет козырь в его предвыборной кампании. Это будет его имиджевая победа, которая склонит в его сторону колеблющихся республиканцев», – полагает эксперт. Он замечает, что Трамп, очевидно, назначит консервативного судью. А так как судьи Верховного суда назначаются пожизненно, то на неопределенно долгий срок в суде тон будут задавать консерваторы, что на руку республиканцам.