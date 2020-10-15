Россия отменяет часть контрсанкций против Украины

«Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной», – ответил на предложение Мишустина президент Путин. Прежде уровень кооперации между российскими и украинскими предприятиями был очень высоким, это приносило взаимную пользу, напомнил Путин. Россия не вводила ограничений первой, все ее действия были лишь ответом на уже введенные санкции, напомнил российский президент. «Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны», – заявил Путин.