Россия отменяет часть контрсанкций против Украины

Россия отменяет часть контрсанкций против УкраиныОб этом просил дружественный Москве Виктор Медведчук перед местными выборами
На еженедельном совещании с членами правительства премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Путину вернуть на российский рынок продукцию предприятий «Брацлав», Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный завод. По словам Мишустина, соответствующую просьбу от украинских промышленников он получил через украинского политика Виктора Медведчука, с которым встретился на минувшей неделе по поручению Путина.
Обозначенные предприятия были ориентированы на экспорт на российский рынок, но сейчас в отношении их действуют контрсанкции. «В дальнейшем будем смотреть, каким образом на наш жест доброй воли отреагируют наши украинские коллеги», – резюмировал Мишустин. То есть Россия ждет ответного шага со стороны Украины.
«Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной», – ответил на предложение Мишустина президент Путин. Прежде уровень кооперации между российскими и украинскими предприятиями был очень высоким, это приносило взаимную пользу, напомнил Путин. Россия не вводила ограничений первой, все ее действия были лишь ответом на уже введенные санкции, напомнил российский президент. «Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны», – заявил Путин.
Возглавляющий партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчук посетил Россию 6 октября, незадолго до украинских местных выборов (пройдут 25 октября). С украинским политиком, как всегда, встретился президент Путин; вопрос о выводе из-под российских контрсанкций некоторых украинских предприятий обсуждался на той встрече, сообщал сайт Кремля. К Путину через Медведчука обратилась украинская Лига промышленников и работодателей, объединяющая 240 предприятий тяжелого машиностроения, радиотехнического и сельскохозяйственного направлений.
Президент обещал попросить правительство России и Торгово-промышленную палату «хотя бы начать работу» по частичной отмене санкций в отношении украинских предприятий. Хочется исправить ситуацию, при которой в сложном положении оказались люди, работавшие на ориентированных на Россию предприятиях, говорил Путин. Медведчук – руководитель администрации президента Украины (при президенте Леониде Кучме) и спецпредставитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе. Москва не в первый раз поддерживает Медведчука важными шагами.
Так, после встречи Путина и Медведчука в декабре 2017 г. последовал первый масштабный обмен пленными между Украиной и ЛНР и ДНР. В 2019 г., накануне президентских выборов на Украине, Медведчук дважды обсуждал скидки на газ для Украины с Дмитрием Медведевым, на тот момент главой правительства России.
Старший научный сотрудник кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин считает, что смягчение санкций – попытка российских властей играть на арене внутренней политики Украины: «Во внутренней повестке Украины идет укрепление пророссийской партии, которая растет на недовольстве [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Не зря меры Кремля предприняты после встречи с Медведчуком и перед важными для украинских властей выборами». Жест Москвы показывает, что у России есть на Украине серьезный партнер, говорит Гущин.