Владимир Путин будет возглавлять Госсовет в рамках закона

Пока проект закона о Госсовете решает три задачи, считает политолог Александр Пожалов: «На фоне возрастающего давления Запада на Россию еще раз, после «поправки Терешковой», подтверждаются ожидания долгосрочного президентства и единоличного лидерства Владимира Путина. Именно поэтому в законе появилось уточнение, что Госсовет возглавляет президент, чего нет в самой Конституции. Кроме того, формализуются те задачи и тот формат, в которых Госсовет действует в последние годы. Также в законопроекте определяется расплывчатое понятие «единая система публичной власти», которое ранее появилось в Конституции без расшифровки и к которому, вероятно, будут привязаны следующие законы о реформе системы управления». Реальные полномочия Госсовета станут понятны, когда он начнет работать по новому закону, считает эксперт.