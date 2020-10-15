Владимир Путин будет возглавлять Госсовет в рамках закона

Владимир Путин будет возглавлять Госсовет в рамках законаНовых полномочий этому органу не достанется
Внесенный президентом Владимиром Путиным в Госдуму проект закона о Госсовете определяет основы функционирования публичной власти и статус этого органа. По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова, Госсовет не дублирует и не может дублировать функционал других органов власти: это орган при президенте, созданный «для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений».
Госсовет – согласно законопроекту – госорган, который формируется президентом для обеспечения функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также определения направлений внутренней и внешней политики, социально-экономического развития государства. Среди задач Госсовета – подготовка предложений президенту по приоритетным направлениям социально-экономического развития государства, вопросам госстроительства, вопросам взаимоотношений федерального центра, регионов и муниципалитетов.
Госсовет будет участвовать в определении критериев эффективности региональных властей и разрабатывать меры поощрения субъектов Федерации. Под единой системой публичной власти в законопроекте понимаются в совокупности федеральные и региональные органы госвласти, органы местного самоуправления, их взаимодействие, в том числе передача полномочий между уровнями власти.
Возглавлять Госсовет, как и сейчас, по законопроекту будет президент, в него будут входить премьер-министр, председатели Госдумы и Совета Федерации, глава администрации президента, губернаторы, туда могут быть включены представители думских партий и местного самоуправления. Текущими задачами занимается президиум Госсовета. Могут создаваться рабочие группы и комиссии при Госсовете, они смогут готовить предложения по совершенствованию законодательства. Поскольку Госсовет скорее совещательный орган, проекты законов вносить в Госдуму он не может, пояснил Крашенинников, поэтому они будут вноситься либо президентом, либо по рекомендации Госсовета правительством или палатами парламента.
Как работал Госсовет при Путине
Госсовет при Владимире Путине был учрежден в 2000 г., сначала членами Госсовета под председательством президента могли быть только руководители регионов. С 2007 г. туда стали включать бывших губернаторов; с 2012 г. в Госсовет вошли спикеры обеих палат парламента, полпреды президента и руководители думских фракций.
Упоминание о Госсовете появилось в Конституции после внесения поправок в Основной закон в 2020 г. Раньше отдельного закона, регулирующего деятельность Госсовета, не было.
Пока проект закона о Госсовете решает три задачи, считает политолог Александр Пожалов: «На фоне возрастающего давления Запада на Россию еще раз, после «поправки Терешковой», подтверждаются ожидания долгосрочного президентства и единоличного лидерства Владимира Путина. Именно поэтому в законе появилось уточнение, что Госсовет возглавляет президент, чего нет в самой Конституции. Кроме того, формализуются те задачи и тот формат, в которых Госсовет действует в последние годы. Также в законопроекте определяется расплывчатое понятие «единая система публичной власти», которое ранее появилось в Конституции без расшифровки и к которому, вероятно, будут привязаны следующие законы о реформе системы управления». Реальные полномочия Госсовета станут понятны, когда он начнет работать по новому закону, считает эксперт.
«Влияние Госсовета может усилиться на текущую политику правительства в отношении регионов. В правительстве вопросы регионального развития давно размазаны по разным министерствам, губернаторы каждый год стоят в очередь к Минфину за субсидиями, а в условиях кризиса зависимость регионов от федеральной финансовой помощи только возрастет», – сказал Пожалов. Говорить о том, что на площадке Госсовета произойдет «ренессанс влияния региональных элит», нельзя, поскольку большинство губернаторов сейчас «десантированные в регион федеральные менеджеры».
Политолог Михаил Виноградов также считает, что новые полномочия у Госсовета не появились: «Тема Госсовета не обрела пока внятного контура. Сначала его пытались позиционировать как инструмент транзита [власти], теперь – как инструмент коррекции в расстановке сил. Но вопрос о необходимости и нише Госсовета так и остается без четкого ответа».